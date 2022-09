Así lucía Cristy Solis, esposa de Marco Antonio Solís, antes de casarse

No caben dudas de que Marco Antonio Solís es uno de los cantantes más exitosos de nuestro país y de Latinoamérica. El compositor se hizo conocido gracias a hits como "Inventame", "Si no te hubieras ido", "Más que tu amigo", entre muchas otras más las cuales le permitieron ganarse el cariño y el reconocimiento del público. Pero también es cierto que la vida privada del cantante también ha llamado mucho la atención durante muchos años y sus fanáticos quieren saber todo no solo sobre él sino también sobre su familia.

Uno de los miembros de la familia de Marco Antonio Solís más buscados en las redes sociales es su esposa, Cristy Solís, y uno de los primeros resultados que aparecen en Google cuando uno busca su nombre tiene que ver con cómo lucía ella antes de casarse con el intérprete de "Más que tu amigo".

Foto: Cristy y Marco Antonio Solís. Fuente: Instagram @fans_marco_antonio_solis

Cristy y Marco Antonio Solís llevan juntos más de 20 años, y la cubana lo ha acompañado al cantante durante casi toda su carrera, incluso recientemente se los vio juntos durante la gira que Marco Antonio realizó por Europa. Quien los estuvo acompañando también fue la hija de la pareja, Marla Solís, quien incluso cautivó a todos sus seguidores con algunas de las fotografías que se tomó en Capri y luciendo diversos trajes de baño.

Cuando era joven, Cristy se dedicaba al modelaje, luego conoció a Marco Antonio en 1992 en la ciudad de Nueva York, y actualmente tienen una hermosa familia, la cual conforman junto a sus 2 hijos. Cristy tiene actualmente 51 años y enamora a todos sus seguidores de Instagram con sus posteos, donde la ex modelo luce en casi todas sus fotografías un cuerpo escultural.



Foto: Cristy y Marco Antonio Solís actualmente. Fuente: Instagram @cristy_solis

La foto que se viralizó de Cristy y Marco Antonio Solís muestra al cantante con barba y luciendo su cabello largo y lleno de rulos, mientras que la ex modelo posa con un vestido negro ceñido al cuerpo y con transparencias, un collar de perlas, los labios en color rojo y un peinado con mucho volúmen. Sus rostros denotan felicidad y si bien han pasado varios años desde que se tomó la instantánea, ambos siguien enamorados el uno del otro hasta el día de hoy.