Así lucía Belinda cuando filmó la película “The Cheetah Girls”

En el 2006 Disney Channel decidió estrenar la película “The Cheetah Girls 2”, la cual significó un gran éxito para dicho canal, ya que repetía el elenco original de la primera película (es decir, “The Chettah Girls”) e incluso incorporó nuevos personajes.

Uno de esos nuevos personajes fue el de Marisol, una joven cantante a quien le daba vida Belinda. En aquel entonces la cantante de “Lo siento” tenía tan solo 16 años, y tuvo que trasladarse a Barcelona para filmar la película.

El personaje de Belinda en “The Cheetah Girls 2” fue muy odiado por los fanáticos de esta saga, ya que Marisol y su madre hicieron todo lo posible para disolver el grupo de las Cheetah.

¿De qué trata “The Cheetah Girls 2”?

“Un grupo de adolescentes vive una serie de aventuras durante su participación en un festival musical en Barcelona, España”, indica la sinopsis de “The Chettah Girls 2”. La cinta estaba dirigida por el mismísimo Kenny Ortega (High School Musical) y protagonizada por Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Kiely Williams y Sabrina Bryan.

En esta película, Belinda tuvo la posibilidad de brillar como nunca, ya que la producción de Disney Channel le ayudó a hacerse conocida en muchos más países. Hasta ese momento Belinda era conocida solamente en Latinoamérica.

Además Belinda pudo interpretar varias canciones de la película como “Why wait”, “Dance With Me” o la balada “Nanita Nana”. Algunas personas dicen que la aparición de Belinda en “The Cheetah Girls 2” fue una especie de “compensación” que Disney tuvo con ella, ya que la intérprete de “Ni Freud ni tu mamá” había audicionado para ser Hannah Montana y lo rechazó, entonces Disney quería que la actriz española (nacionalizada mexicana) formara parte de algún proyecto de la productora.

"Luché por esta película, he trabajado mucho desde los nueve años, estudié inglés... el doblaje no lo hice yo, me encontraba grabando el disco Utopía y lo hizo otro, quiero escucharlo, debe oírse chistoso", comentó Belinda en una entrevista.