Así luce María Fernanda, la pequeña hija de Canelo Álvarez

El fin de semana Saúl “Canelo” Álvarez derrotó al kasajo Gennady Golovkin y volvió a imponerse por decisión unánime en Las Vegas. De esta manera, el mexicano logró retener los cuatro títulos mundialistas de los supermedianos. “Le dimos a la gente tres grandes peleas que van a quedar en la historia", aseguró el deportista tras la victoria.

En una de las primeras filas del espectáculo deportivo se encontraba María Fernanda, la pequeña hija del boxeador que seguió muy de cerca cada uno de los pasos de su padre. La presencia de la niña ha sido cuestionada por varios seguidores de Canelo. Sin embargo, él ha dejado en claro, en más de una oportunidad, que ella pese a su corta edad es consciente de lo que puede sucederle arriba del ring.



María Fernanda siempre apoya a Canelo Álvarez. Foto: Twitter @FightersMagz

Canelo explicó que María Fernanda conoce a la perfección los riesgos que conlleva la profesión que eligió aunque dejó en claro que él también sabe la angustia por la que atraviesa cuando lo ve pelear. “Lo entiende perfecto. “Es una niña que tiene cuatro años, pero es demasiado inteligente y entiende todo como debe ser, entiende a qué me dedico y está orgullosa de su papá”, sostuvo en una entrevista reciente.

“Sí claro (sabe de los riesgos de subirse al ring), ella llora de repente porque se asusta. Sabe del riesgo que su papá está corriendo, pero siempre le digo que es mi trabajo y eso es lo que tengo que hacer”, agregó Canelo sobre las sensaciones de su hija. María Fernanda no solo lo acompaña cuando lucha sino que además suele estar muy cerca de él en sus conferencias de prensa.



María Fernanda, la hija de 4 años de Canelo, siguió muy de cerca la pelea de su padre en Las Vegas del fin de semana pic.twitter.com/O1YseBV3yZ — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 19, 2022

Canelo es consciente también de que “sólo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero. Te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso. Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no, pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que me voy a morir feliz porque es lo que amo”.