Así luce hoy la hija de Itatí Cantoral; la actriz le celebró sus XV años

Si bien Itatí Cantoral tuvo que mover "cielo, mar y tierra" para que su hija María Itatí accediera para llevar a cabo sus XV años, debido a que la joven sólo quería realizar un viaje, su insistencia no fue sólo para seguir con las tradiciones, sino porque fue una petición que su madre, la señora Itatí Zucchi, le hizo antes de que muriera, por lo que la actriz llevó consigo sus cenizas para que estuviera presente en una fecha tan especial para la familia.

La actriz rememoró que cuando ella cumplió 15 años, su madre le organizó una gran fiesta en la que convocó a los medios, por lo que para ella era muy importante continuar con esa tradición ahora que María, su hija mejor, alcanzó las 15 primaveras, sin embargo, no fue una tarea fácil, pues su hija sólo deseaba que visitaran Disneylandia, por lo que tuvo dos celebraciones; un viaje, una misa y una fiesta.

"Estamos muy contentas porque venimos sobre todo a agradecerle a Dios que María haya cumplido 15 años sana, sin ninguna enfermedad y esperamos que así siga, (...) tuve que hacerle ´manita de puerco´ porque casi no quería ella", confesó la actriz y consideró que las fiestas tradiciones, a veces, más que para los hijos, se organizan para dar gusto a las propias madres y los padres.

Cantoral contó a Eden Dorantes, y otros medios de comunicación que asistieron a la misa, que su madre tenía el ferviente deseo de que dieran gracias por la vida de la joven, por lo que antes de morir, una de las tareas que le dejó encargada fue que celebraran los primeros 15 años de María.

"Es que mi mamá, que aquí la tenemos (las cenizas), siempre soñó con los XV años de mi hija; me dijo antes de morir que si ella no estuviese presente que no me olvidara de agradecerle a Dios", contó.

Itatí Cantoral y su hija María celebraron los 15 años de la joven con una fiesta y una misa el día de ayer, sábado 21 de octubre. Foto: Instagram, vía @itatic_oficial

La hija de la actriz no dejó pasar desapercibido el esfuerzo que su madre hizo para organizarle la fiesta, pues aseguró que sin importar que está muy ocupada con las grabaciones de la novena temporada de "El señor de los cielos", se dio un tiempo para cerciorarse de que todos los detalles de la fiesta salieran como ello los deseaba, pues hasta le mandó a hacer un vestido a su gusto, ya que la cumpleañera pidió tener un festejo con temática de los años veinte, inspirándose en la cinta "El gran Gatsby".

"Mi mamá creo que ha estado presente en mis eventos más importantes, es una mujer que trabaja todos los días; llega tarde, se va supertemprano y aún así tuvo el tiempo de organizar esta fiesta que está increíble", destacó la joven.

Con motivo los 15 años de María, la familia Cantoral se dio cita en la parroquia María Reina, ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, a la que también asistió el padre de la joven, el productor Carlos Alberto Ruiz. Los grandes ausentes fueron los hermanos mayores de María, Eduardo y Roberto, pues la actriz contó que no pudieron asistir, debido a que cursan sus estudios universitarios fuera de nuestro país.

