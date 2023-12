Así luce Gary Oldman a los 65 años, el actor que interpretó a Sirius Black en "Harry Potter"

El actor Gary Oldman, quien interpretó a Sirius Black en la saga de "Harry Potter", analizó en retrospectiva su actuación en las famosas películas de magia y concluyó que pudo haberlo hecho mucho mejor si antes hubiera leído los libros de la autora británica J. K. Rowling.

El actor, que participó en "Harry Potter" hace más de una década admitió que su actuación como padrino de Harry, interpretado por Daniel Radcliffe, fue "mediocre". "Tal vez si hubiera leído los libros como Alan (Alan Rickman, quien interpretó a Severus Snape), si me hubiera adelantado a la curva, si hubiera sabido lo que vendría, honestamente creo que lo habría interpretado de manera diferente", dijo Oldman en el podcast "Happy Sad Confused" de Josh Horowitz.

En los últimos años Gary Oldman ha vivido la transición de estrella de cine a estrella de televisión, ahora está enfocado en la serie "Slow Horses", con un personaje que en definitiva lo aleja de la jubliación y con el que nuevamente sorprende por su aspecto.

Así se ve Gary Oldman a los 65 años

En entrevista con la agencia EFE, Gary Oldman dijo que si su retiro se diera con la serie "Slow Horses", él estaría feliz.

"Estaría contento si mi carrera terminara con el personaje de Jackson Lamb, es mi principal prioridad y mientras Apple nos quiera al aire voy a seguir interpretándolo, pero eso no significa que no haga otras cosas que me interesan", reconoció.

El pasado 11 de diciembre Oldman recibió su tercera nominación al Globo de Oro -la primera en el ámbito televisivo- por su papel del desagradable y cómico líder de la casa Slough, el "purgatorio" de los agentes de la inteligencia británica MI5, a quien comenzó a interpretar en 2022 y que recientemente estrenó su tercera temporada por Apple TV+.

Gary Oldman como Jackson Lamb durante una escena de la serie "Slow Horses", que está basada en los libros de Mick Herron y que estrena su tercera entrega. Foto: EFE.





El ganador al Oscar por la película "Darkest Hour" (2017) es reconocido por las transformaciones físicas que lleva a cabo para sus papeles, como su versión de Drácula en el filme de Francis Ford Coppola de 1992, la víctima del caníbal Hannibal Lecter Mason Verger, o su interpretación de Sirius Black, el padrino mago Harry Potter.

El multifacético Gary Oldman en su papel de Sirius Black y como luce actualmente a sus 65 años. Foto: Archivo/Instagram giseleschmidtofficial

