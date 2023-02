Según declaró Andrea Legarreta en 2018, su romance con Erik Rubín comenzó en una discoteca de Acapulco, todo gracias a Rafael Villafañe, quien era un amigo en común. Rafael invitó a la presentadora a sentarse a su mesa, y le revelaría un secreto que Erik le había dicho momentos antes: “Cómo ves (Erik) dice que vas a ser la madre de sus hijos”.

Tan sólo unos días más tarde la pareja inició un tórrido romance que apenas duraría tres meses, hasta que el cantante, en las 100 representaciones de la obra de teatro "Rent", se decidió a pedirle matrimonio a la famosa presentadora de “Hoy”, que para entonces era una joven de 29 años.

“Llevábamos tres meses de novios, a mí me invitan a estar como parte de esta celebración (de la obra), arriba en el escenario y entonces siempre uno de los chicos de la obra hablaba. En ese momento Erik da el paso al frente, agarra el micrófono y dice: ‘Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo’. Y entonces fue papelitos, la canción de la obra, “Tiempos de Amor". Me da el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba…”, contó Legarreta durante una emisión del programa matutino del que sigue siendo parte.

Se casaron en Acapulco en una gran ceremonia a la que acudió la crema y nata del mundo de la farándula. El matrimonio iba de maravilla, siempre se mostraron felices y muy enamorados, pero el deseo de ser padres poronto llegó y cuatro años después de haber unido sus vidas, la pareja anunció que ya esperaban a su primer bebé.



La pareja llegó al altar tan sólo unos meses después de haber iniciado su romance Foto: Instagram

El 23 de abril del 2005, pese a las negativas de la familia de Andrea, el matrimonio recibió a Mía Rubín Legarreta, actualmente cerca de cumplir la mayoría de edad; y dos años más tarde Nina, la más pequeña de sus hijas, llegó para acompletar su felicidad.

Andrea y Erik siempre fueron consideradas como una de las parejas más estables del espectáculo, compartían , a través de las redes sociales sus mejores momentos como matrimonio y familia, así como viajes, logros y varias celebraciones.



Erik y Andrea eran considerados como uno de los matrimonios más estables Foto: Instagram

Uno de los últimos momentos que compartieron como familia fue precisamente el cumpleaños de Erik Rubín, donde al actor le celebraron llevando dos grandes pasteles, todo esto apenas el 30 de enero de este año.

Sin embargo, esta tarde y a través de un emotivo comunicado que publicaron en sus cuentas de Instagram, revelaron que el ciclo que vivieron juntos y su relación amorosa había terminado, pero lo que más llamó la atención fue que la decisión se había tomado 5 meses atrás, es decir que durante sus últimas celebraciones, ambos habían definido que su futuro no era juntos.

"Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia", escribió la conductora junto a un emotivo video.

