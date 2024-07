Así fue el debut de Niurka como "Aventurera" hace 24 años: vestuario atrevido y baile impactante

Niurka impactó al público que se dio cita hace 24 años en el salón Los Ángeles, tocaba su turno de interpretar a Elena Tejero, la protagonista de "Aventurera" después de que Edith González e Itatí Cantoral encarnaron a ese personaje y se llevaron buenas críticas.

Lo que la vedette cuabana hizo hace más de dos décadas sobre la pista no dejó decepcionado a nadie, al contrario, su atrevido vestuario y los movimientos de su cuerpo se ganaron los aplausos del público, entonces Niurka era pareja sentimental del productor Juan Osorio, quien acudió a mostrarle su apoyo en una noche donde Ninón Sevilla, la primera Elena Tejero, le dedicó unas palabras a la cubana.

Rodrigo Vidal, Vannesa Guzmán, Victoria Ruffo, Alejandra Avalos, Gabriela Goldsmith, Yolanda Montes “Tongolele” y Francisco de la O fueron algunos de los asistentes al debut de Niurka como "Aventurera", puesta en escena con la que consolidó su carrera como vedette en México.

Cuando Niurka debutó en "Aventurera"

EL UNIVERSAL reportó lo acontecido en el salón Los Ángeles en marzo del año 2000, el mismo escenario en el que ahora la rusa Irina Baeva protagoniza el espectáculo dirigido por el ex de Niurka, Juan Osorio.

En la nota de entonces se reportó:

Niurka sintió nerviosismo en algunos mementos de la obra, ya que en repetidas ocasiones se ajustaba los adornos y los tocados, para no permitir que su­cediera algún incidente. La cita fue a las 20 horas del jueves. Los espectadores, seguidores y fans se arremolinaban a las afueras del Salón Los Ángeles, en espera de ver a sus artistas predilectos, quienes fueron invitados para apoyar a la “ter­cera aventurera” de esa gran actriz y señora Carmen Salinas. Mientras transcurrían los minutos, después de la hora citada, comenzó la lluvia de estrellas: entre ellas, la pri­mera aventurera que diera el cine me­xicano de los años 60, Ninón Sevilla, quien con un atuendo negro se acercó al público enloquecido, para agrade­cerle el apoyo brindado a lo largo de su trayectoria.

Niurka en su debut como Elena Tejero en "Aventurera". Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

En punto delas 21 horas comenzó la esperada función y debut de la ac­triz cubana. Sus amigos, familiares y sobre todo su esposo, el productor Juan Osorio, no podía ocultar su semblante de preocupación y nerviosismo. El momento crucial de “Aventure­ra” fue el momento en el que Niurka estrenó su vestuario tan polémico, ya que la actriz cubana señaló que en algunos "momentos de los bailes, tuve algunos problemitas con los tocados, por el estreno de la ropa, ya que el vestuario llegó dos horas antes de que saliera a escena y lógicamente no tuve tiempo de checar muchas cosas", se sinceró.

Niurka, la vedette cubana, es para muchos la mejor Aventurera. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Al preguntarle sobre lo atrevido de su vestuario, explicó que el vestuario no es atrevido, porque así es Elena Tejero, ya que ella está en un mundo que así lo requiere.

¿Qué te dijo Ninón Sevilla antes de que salieras a escena?

"Esta noche para ti es de éxito, porque lo traes contigo. Vas a llegar muy alto". A decir de la actriz, "cuando me habla Ninón Sevilla, es para mí una enseñanza. Ella siempre me ha echado mierda (ánimos)".

Niurka se volvió una de las Aventureras favoritas de Carmen Salinas, la mentora de la puesta en escena.

¿Cómo te sentiste?

"Creo que fue el primer empujón, por algo que tiene que crecer mucho todavía. Fue algo que le debía a todos los mexicanos, que me señalaron para representar este papel y no me queda más que seguir superando este trabajo".

Alguien fundamen­tal en la presentación de la joven actriz fue Alejandro Tomassi, quien interpreta a “La Bugambilia”, pues el excelente actor le hizo sentir mucha confianza en las escenas más difíciles.

Ninón Sevilla, por su parte, se ex­presó al término de la obra con las siguientes palabras:

“Muy linda, muy bien, se entregó. Tanto ella como o a Edith e Itatí, a las tres las admiro y las quiero. Agradezco a Carmelita, porque me ha dado esa alegría de parti­cipar. Si a mí me fue muy bien como Aventurera, no veo el por qué a Niurka no le vaya bien”, puntualizó.

