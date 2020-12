Así fue como "La Chilindrina" celebró su cumpleaños 70

María Antonieta de las Nieves, más conocida por su papel de la inolvidable "Chilindrina" en "El Chavo del 8", cumplió 70 años y lo celebró a través de sus redes sociales con imágenes que cautivaron a sus seguidores.

"Feliz cumpleaños a mi mamá, María Antonieta", escribieron este martes en la página de Facebook La Chilindrina Sitio Oficial. El posteo fue acompañado con tres fotografías de distintos momentos de la vida de la actriz.



En una de las fotos se ve a la artista de bebé, en una postal en blanco y negro. En otra, se la ve caracterizada como su personaje al lado de una estatua de La Chilindrina. En la tercera imagen está María Antonieta, ya más adulta, posando frente a la cámara.

La publicación enamoró a los seguidores de la actriz y recibió más de 15 mil Me Gusta. Además, varios fanáticos le desearon felicidades y la homenajearon en los comentarios.

"Chilindrina, gracias por hacernos reír tanto en tu programa. ¡Te quiero mucho!", "¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Alegraste mi niñez" son algunos de los mensajes que recibió La Chilindrina.

La pandemia ya me cayó gorda: "La Chilindrina"

La actriz María Antonieta de las Nieves, caracterizada de su icónico personaje, también publicó dos videos en los que ha enviado sus buenos deseos a sus seguidores, además que contó que ella ya está cansada de la pandemia del coronavirus, la cual marcó al mundo este 2020.

"Hola, yo soy el duende chilindrino de Santa Claus y me dijo que mi casa se llama Chilindrilandia y que desde aquí yo les mando feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todas mis redes", dijo en uno de los clips que compartió el día de su cumpleaños la intérprete, el 22 de diciembre.

"Además nos vemos el año que viene con pande.... No, el año que viene sin pandemia porque no, la pandemia ya me chocó, ya me cayó gorda y no quiero pandemia", añadió "La Chilindrina" previo a empezar a hacer su conocido llanto que realizaba en la vecindad del Chavo del 8.

En otro de los clips interpretó una canción para desear feliz Navidad a sus fans. "Gracias por estar conmigo todo el año, no nada más en Navidad, y gracias por tanto amor que me han dado".

