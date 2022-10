Así está la relación entre Alejandra Guzmán y su sobrina Stephanie Salas

Algunas horas antes del concierto en el que Alejandra Guzmán se dislocara la cadera, dio una serie de declaraciones. Sus dichos han sido más que reveladores sobre el estado actual de la relación con su familia. Incluso hasta le preguntaron y cuestionaron sobre el supuesto romance que su sobrina estaría teniendo con Humberto Zurita y hasta se animó a dar su opinión al respecto.

Las diferencias en la Dinastía Pinal son ya de vieja data. Incluso la madre de Sthepanie Salas ha dejado en claro, en una entrevista reciente, que su única familia son su abuela, su madre y sus hijas. El resto de sus hermanos han sido prácticamente eliminados de sus lazos. Incluso se dice que Sylvia Pasquel ni siquiera invitó a su hermana al homenaje que le realizaron a su mamá en Bellas Artes.



¡Felicidades! #SilviaPinal celebró su cumpleaños 90 con una reunión en su casa, acompañada de sus seres queridos y disfrutando de platillos mexicanos. A través de redes, Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel y Stephanie Salas se encargaron de compartir algunos detalles del festejo. pic.twitter.com/v67IQME2Zl — JavierPozaInforma (@pozainforma) September 14, 2020

Ni siquiera los problemas de salud que ha presentado Silvia Pinal en los últimos meses han calmado algo a sus hijos y nietos. Los periodistas, sabiendo de esto, quisieron indagar un poco más sobre la situación, antes de que Alejandra Guzmán callera al piso en el medio de su concierto. Fue así como no le quedó otra que explayarse algo sobre su relación con la ex de Luis Miguel.

Cómo es la relación entre Alejandra Guzmán y Stephanie Salas

Lejos de apaciguarse un poco las aguas, todo parece ir de mal en peor. Alejandra Guzmán dio a entender que la relación con su sobrina ni siquiera existe. Cuando le preguntaron por la relación de ella con Humberto Zurita fue más que tajante.

“Yo no sé, yo no sé, yo no me llevo muy bien con ella”, apuntó Alejandra Guzmán visiblemente molesta con la pregunta que le hicieron sobre Sthepanie Salas. Pero también llegó a esbozar una sonrisa luego del disgusto. Lo cierto es que quien sigue en el medio de todos estos enfrentamientos sigue siendo Silvia Pinal cuya salud se ha visto desmejorada en el último tiempo.