Así es la particular relación que tienen Thalía y Lili Estefan

Thalía es una de las artistas más queridas en el mundo del espectáculo tanto por fans como por los mismos colegas. Y parte de esas personas que pertenecen a la exposición pública y al rubro de los medios de comunicación, la integra Lili Estefan, la flamante conductora de “El Gordo y la flaca” de Univision.

La amistad entre la presentadora cubana y la actriz nacida en la Ciudad de México data desde hace varios años, ya que es una de las más sólidas del ambiente del entretenimiento latinoamericano. Ambas figuras tienen un vínculo sincero y cercano, a pesar de que sus compromisos laborales les impiden verse con frecuencia.

A través de las redes sociales, Thalía y Lili han compartido con sus seguidores, en varias ocasiones, divertidos momentos que han pasado juntas. Por medio de breves y elocuentes videos, o secuencia de fotografías, las bellas y alegres mujeres mayores de 50 años han dejado claro qué tipo de relación tienen.



Thalía y Lili Estefan son grandes amigas. Fuente: Instagram @liliestefan

Ya sea en celebraciones de cumpleaños o en premiaciones, la intérprete de “Psycho B!tch” y la conductora suelen hacerse bromas y chistes que sus fans disfrutan en las redes sociales. De hecho, son muchos los comentarios de cariño y buenos deseos que reciben cuando se dan estas publicaciones.



Thalía y Matthew Alejandro juegan y se divierten en compañía de Lili Estefan pic.twitter.com/vqSJYGCGqQ — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 9, 2023

Así fue el caso estos últimos días, en donde Liliana del Carmen Estefan García compartió una secuencia de imágenes y videos junto a su querida amiga y a su hijo Matthew Alejandro. “Detrás de cada selfie de una mujer, hay 45 fotos más que no fueron aprobadas”, escribió en el epígrafe la conductora, de manera burlesca. Y además, bromeó con el episodio ocurrido entre Bad Bunny y una fan en República Dominicana: “Que no me tiren el teléfono. Te amooooo amiga del alma”.



Lili Estefan y Thalía se divierten en cada encuentro pic.twitter.com/3yW3irbI01 — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 9, 2023

Por su parte, Thalía no compartió postales de esa velada en su cuenta de Instagram, pero sí se la escucha decir en un breve video “Amo darte besitos", dejando más que claro que adora a su amiga y que no tiene ningún pudor en demostrarle su afecto en público.