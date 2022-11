Así canta la nieta menor de Verónica Castro que lleva años sin ver a su papá Cristian Castro

El 2022 no ha sido un año fácil para Verónica Castro, quien ha estado envuelta en escándalos y hasta decidió cerrar temporalmente una de sus redes sociales. Pero entre tantos problemas para la madre de Cristian Castro, hubo un episodio que le generó felicidad a ella y a toda la familia.

Hace unos días, Rafaela, una de las hijas del intérprete de “Azul”, sorprendió con su voz en las redes sociales. Cabe mencionar que el cantante conoció a Paola Erazo luego de dos divorcios, se enamoraron y fruto de ese amor nació la pequeña artista. Sin embargo, nunca llegaron a casarse. De hecho, en 2017, el hijo de Verónica se casó con Carol Victoria Urban Flores.

Rafaela tiene talento heredado de familia

Un video colgado en Instagram acumula más de 700 “Me gusta” y varios comentarios de elogio para la nieta menor de la conductora de 70 años. Allí se puede ver a Rafaela cantando y presumiendo su dulce voz. El audiovisual fue bien recibido por los internautas que le dejaron mensajes de halago y de comparación con su padre y abuela cantantes.



“Les presento una composición que le dediqué a mi mamá Paola, dedíquenla y compártanla en sus redes para sus mamitas”, fue parte del epígrafe que colocó la pequeña en su cuenta de Instagram, en una publicación compartida con la academia de canto en la cual se está formando. “Gracias por mi proceso musical, en el piano, la voz y la composición”, fue el mensaje que compartió la niña para la institución educativa.



Rafaela tenía una relación cercana con Verónica, puesto que solían posar para alguna que otra fotografía y la colgaban en sus redes sociales. De hecho también se está formando como actriz para seguir los pasos de su abuela. Pero el vínculo se vio un poco distanciado hace unos años por discusiones familiares, según contó la protagonista de “Rosa salvaje” en el programa “Ventaneando”.

En una de sus declaraciones, la cantante afirmó que rompió relaciones con su exnuera Paola Erazo, después de una fuerte discusión. Esto provocó que se distanciara también de su talentosa nieta. “Mi chiquita colombiana, mi Rafaela, pues tampoco, porque ahí hubo una diferencia con su mami. No estábamos de acuerdo en algunas cosas, que se me hacen agresivas y yo no me llevo con la agresión”, confesó la madre de Cristian Castro. Pero también dejó claro que la adora y que espera que se puedan volver a ver.