AMC pondrá punto final a "The Walking Dead" en 2021 tras su temporada 11.

El desenlace de la serie llega después del final de la saga de cómics, que terminó en 2019. Tras anunciarse el cierre de la ficción, son muchos los fans que se preguntan si seguirá el mismo camino que la fuente original.

La serie de cómics terminó durante la historia sobre la Commonwealth, una ciudad de más de 50 mil supervivientes asentada en Ohio.

Los héroes de Alexandria y los otros asentamientos acaban enfrentándose con la comunidad. Rick comienza una revuelta dentro de la Commonwealth y es asesinado por el hijo del líder. A raíz de la muerte de Rick se calman los ánimos y los grupos se reconcilian, y el último número de "The Walking Dead" hace un salto temporal de 25 años que muestra cómo los protagonistas han seguido con sus vidas, manteniendo el apocalipsis zombie bajo control.

Aunque la ficción usa los cómics como base para su dirección general, la showrunner Angela Kang y su equipo de guionistas han cambiado muchos de los detalles. La producción ha preparado la llegada de la Commonwealth desde la novena temporada, pero sin duda la serie no podrá acabar igual que los cómics debido a la ausencia de Rick Grimes desde su salida en esa misma entrega.

AMC emitirá el esperado final de la temporada 10 de The Walking Dead el 5 de octubre. Ese mismo día lanzará "World Beyond", segundo spin-off de la franquicia. A esto se suma el lanzamiento de la sexta temporada de "Fear The Walking Dead", que tendrá lugar el próximo 12 de octubre.

