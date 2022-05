Asesino de la escalera acecha ahora en la ficción

Michael Peterson llamó al número de emergencias para reportar que su esposa Kathleeen se había caído de las escaleras. Al llegar, la policía halló sangre en el piso. Las paredes y el pulso de su esposa hacia tiempo que se había detenido, por lo que Peterson se volvió sospechoso de homicidio.

En la primera década de los 2000, este fue uno de los juicios más famosos de EU. Del caso han resultado un par de documentales y ahora es retomado con un toque de ficción en The staircase, con Colin Firth y Toni Colette.

“Es la historia de un esposo glorificado dentro de una familia, el documental fue objetivado y nosotros nos ponemos del lado de la víctima. Creo que esta versión de la historia está mucho más equilibrada en términos de su perspectiva, habla más sobre la ruptura del matrimonio”, cuenta Colette en entrevista.

Esta producción creada por Antonio Campos plantea temas como el estrés y la depresión que Kathleen sufría antes de morir. Para prepararse, la actriz australiana tuvo acceso a algunos videos caseros, entrevistas con la familia y documentos oficiales.

El polémico caso se incentivó cuando ocho años después de estar en prisión, en 2017, el novelista salió libre gracias a la Doctrina Alford, con la que aceptó que, aunque era inocente, existían suficientes pruebas para inculparlo.

En esta producción también se analiza el sistema de justicia de EU. “ Hubo muchos agujeros en el caso y misterios de los que no estamos seguros, dejar esa duda es parte del encanto”, considera el actor Michael Stuhlbarg.

El matrimonio tenía cinco hijos, todos declararon en favor de Peterson, excepto Caitlin Atwater, hija de Kathleen, que señaló a su padrastro.

La actriz que le da vida, Olivia DeJonge, cuenta que el reparto prefirió no tener contacto personal con los involucrados: “Colin Firth habló sobre no querer conocer a Michael Peterson porque no quería ser influenciado por él y yo coincido, a veces esto puede interponerse en tu camino como actor”, expresó DeJonge.

La serie sobre el llamado Asesino de la escalera acaba de llegar a HBO Max, con episodios estreno cada jueves.