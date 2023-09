Aseguran que Joe Jonas ya solicitó, ante la corte, su divorcio de Sophie Turner

Luego de fuertes rumores que indicaban que el matrimonio entre Joe Jonas y la actriz Sophie Turner había llegado a su fin, ahora trascendió que el cantante ha tomado la decisión de solicitar, ante la corte de Florida, su divorcio.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el mayor de los Jonas Brothers acudió recientemente a los tribunales para dar por terminada, de manera oficial, su relación con Turner y pedir la custodia compartida de sus dos hijas, pide la custodia compartida de sus dos hijos.

Además, según fuentes cercanas a la ahora expareja, le revelaron al sitio que los famosos firmaron un acuerdo prenupcial y ahora el cantante está buscado que sea respetado en el convenio. El sitio también reporta que, entre los documentos legales, el intérprete de "See no more" quiere que un juez establezca un plan de crianza, entre él y su ex, que permita "un contacto frecuente y continuo con ambas partes".

El famoso también confirma que desde hace varias semanas los niños han estado viviendo con él, incluso, a hora que se encuentra de gira junto a sus hermanos, lo han acompañado a las diferentes ciudades en las que se han tenido que presentar.

Respecto a la manutención, los dos padres están obligados a pagar su parte correspondiente y será un juez quien determine un monto justo.

¿Por qué se separaron Joe Jonas y Sophie Turner?

Aunque eran consideradas como una de las parejas más sólidas del espectáculo, el cantante y la actriz, asegura el portal, enfrentaban una seria crisis matrimonial desde hace ya varios meses y que los llevó a dar por terminado su matrimonio de poco más de tres años.

Gente cercana a ambos famosos explicaron que los problemas empezaron a surgir pos los estilos de vida tan diferentes que tienen, y es que mientras él disfruta de quedarse en casa, con la familia; ella busca llevar una vida social un poco más activa y al final no lograron entenderse.

Joe y Sophie comenzaron a salir en 2016, un año más tarde se comprometieron y en 2019, tras tres años de relación se casaron en una ceremonia en Las Vegas.

