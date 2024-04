Más de 800 actrices afrodescendientes y no binarias unieron sus voces en rechazo al abuso racial dirigido hacia la artista Francesca Amewudah-Rivers en redes sociales. La joven talento fue recientemente seleccionada para interpretar el papel de Julieta en una nueva adaptación de "Romeo y Julieta", dirigida por el destacado director de teatro británico Jamie Lloyd y donde participará el protagonista de "Spider-man", Tom Holland.

El anuncio de la elección de Rivers para un papel de gran importancia en su incipiente carrera fue ampliamente celebrado por la comunidad artística y el público en general. Sin embargo, esta alegría se vio empañada por una ola de insultos y comentarios agresivos

En una carta abierta publicada en "The Guardian", Susan Wokoma ("Enola Holmes") y la dramaturga Somalia Nonyé Seaton, lideraron una iniciativa condenando el abuso sufrido por la artista, en donde se destacó el apoyo y admiración hacia la joven:

“Muchos de nosotros recurrimos a las redes sociales para llenar de amor y felicitaciones a nuestra hermana menor, un gran logro para alguien tan joven en su carrera. Un talento en ascenso importante", comienza la misiva.

Y añadieron: “Pero luego vino un horror demasiado familiar que muchos de nosotros, artistas negras de piel oscura, hemos experimentado. El abuso racista y misógino dirigido a un alma tan dulce ha sido demasiado para soportar”.

Tom holland y Francesca Amewudah protagonizarán "Romeo y Julieta" en Londres. Foto: Instagram.

La carta también abordó el comportamiento de quienes perpetúan este tipo de abusos, calificándolos de vacíos en sus propias vidas y señalando la vergüenza que representa que el anuncio del elenco de una obra genere tal nivel de violencia.

Entre las firmantes del documento también se encontraban Tamara Lawrance ("The Silent Twins"), Sheila Atim ("The Woman King") y Wunmi Mosaku ("His House").

Productora de “Romeo y Julieta” respalda a Francesca Amewudah

La productora de "Romeo y Julieta", fue la primera en pronunciarse públicamente en solidaridad de Amewudah-Rivers.

En un comunicado, denunciaron: "Tras el anuncio del elenco de nuestro Romeo y Julieta, hubo una avalancha de abuso racial deplorable en línea dirigido hacia un miembro de nuestra compañía. Esto debe parar".

Explicaron que en muchas ocasiones, cuando surgen situaciones similares en otras producciones, las empresas optan por no abordar el problema y dejan que sea la persona afectada quien hable y además promueva el espectáculo. No obstante, en este caso, decidieron mostrar su respaldo expresando lo felices que están de tenerla en el proyecto.

"Queremos enviar un mensaje claro a Francesca y a todas las intérpretes negras que enfrentan este tipo de abuso: te vemos. Vemos el arte que logras producir no solo con las presiones que enfrentan tus colegas blancos sino también con el obstáculo traumático añadido de la misoginia. Estamos muy emocionados de verte brillar".

Cabe mencionar que en la carta de los colegas de Amewudah-Rivers expresaron su deseo de que recibiera apoyo emocional en este difícil momento.

La obra "Romeo y Julieta" está programada para presentarse en el Teatro Duke of York de Londres del 23 de mayo al 3 de agosto. Hasta el momento, Tom Holland no ha emitido ninguna declaración pública relacionada con esta problemática.