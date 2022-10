“Arritmia” recupera el ritmo con apoyo extranjero

Gibrán Bazán reclama a la institución de cine más importante de México: Imcine, su falta de apoyo a lo que hoy es la primera película en coproducción con Sicilia: Arritmia.

Se trata de una cinta que ha tenido mucha paciencia, primero porque su realización se retrasó cuando el Imcine les negó financiación en cuatro ocasiones y después porque la pandemia aplaza su estreno en México más de dos años.

“Nos dijeron que no les parecía culturalmente relevante y se me hizo realmente terrible, siendo que ese mismo año apoyaron tres o cuatro proyectos de Omar Chaparro, sin menospreciar pero no entiendo qué es lo culturalmente relevante”, contó Bazán en entrevista.

La cinta protagonizada por Valentina Buzzurro y Fernando Sarfatti finalmente fue apoyada por una asociación italiana y el productor mexicano Irving Rosete; cuenta la historia de un profesor de universidad que es diagnosticado con arritmia y un día descubre que los latidos de su corazón marcan las coordenadas de un lugar muy lejano donde, sin saberlo, lo espera el destino.

Este viernes 14 de octubre se estrenará en el circuito cultural de todo México incluyendo la Cineteca Nacional y cines comerciales de 13 ciudades como Guadalajara, Monterrey y Baja California.

“Lo que buscaban en Sicilia eran historias que no tuvieran que ver con la mafia o con cosas violentas porque ellos tratan de quitarse ese estigma de la mafia, así que exploré en otros campos y finalmente es un sueño hecho realidad que está película vea la luz”, dijo el cineasta.

Bazán comenta que para él “el Imcine queda reprobado en innovación” y denuncia la falta de apoyo a la creación y distribución de talentos mexicanos que hoy más que nunca necesitan un respaldo, luego del atraso de fondos al cine nacional que ha habido en los últimos años.

Él apuesta por nuevas formas de financiar, como Durmientes, su próximo proyecto, que será costeado por recaudación a través de la venta de NFT.