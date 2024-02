Arrieta se mete entre “Casados con hijos”

Married with children fue una serie estadounidense que se produjo desde 1987 y por 10 temporadas en el canal FOX; ahora se alista una reversión mexicana, con Sandra Echeverría y Adrián Uribe en los roles principales.

La producción original seguía a los Bundy, una familia disfuncional con un padre añorando su juventud, una madre compulsiva, una hija prototipo de “rubia y tonta”, un hijo que desea ser atractivo para el sexo opuesto, un niño adoptado y un perro.

Bajo el título Casados con hijos, la versión nacional es dirigida por Gustavo Loza (40 y 20), con un reparto que incluye a Luis Arrieta en el reparto.

“Es una serie de comedia irreverente, incómoda, que se burla de cosas como el amor de pareja”, dice Arrieta.

“Se trató de mantener el tono y más en esta época que ya no puede decir nada. Adrián es el papá con Sandra y yo soy el vecino. Es un sitcom que se hizo a fines del año pasado en foro”, detalla el actor.

Sony es la compañía que está detrás de Casados con hijo que ahora está en posproducción y sin fecha de lanzamiento, pero se espera llegue este año.

Married with children se transmitió entre 1987 y 1997

De estreno

Arrieta, no tiene que hacer mucha memoria para contar una mala experiencia.

“Saliendo de cenar con mi ex, nos asaltaron, me dieron un cachazo en la cabeza, a ella la manosearon y quitaron todo. Esto me generó una sensación de impotencia, de enojo, de tristeza. Alcancé a ver la mirada de los dos chavos que nos asaltaron y eran unos chavitos, creo tendrían unos 16 años uno de ellos y los vi apanicados también”, narra.

El actor se quedó por mucho tiempo con esa sensación y decidió vaciar todo en un guión cinematográfico.

Así fue como comenzó el concepto de El día que todo cambió, película que llega este jueves a salas comerciales, protagonizada por él mismo.

En el filme dirigido por Javier Colinas (Lo que podríamos ser), el actor da vida a un joven que se convierte en una especie de justiciero, mientras busca al maleante que acabó con la vida de su mujer.

“Quise explorar lo que me pasó y sentí, tanto mi lado de la historia como el de ellos, pero obviamente fue más el mío en la película. Luego comenzaron a salir personajes con los nombres de personas con las que tuve problemas cuando era más chavo, de cosas de la infancia. Sí es un thriller comercial, pero siempre hay algo del autor en las películas”, destaca Arrieta.

La escritura no es algo que desconozca, pues ha sido autor de filmes como el thriller Detrás del poder y la comedia El cumple de la abuela.

Luis Alberti (Mano de obra) y Gabriela Cartol (La camarista) completan el elenco de la cinta que tiene varias escenas de acción, ya sea en peleas o en una persecución automovilística.