Arrestan a Jonathan Majors, actor de Creed y Ant-Man, por presunta violencia doméstica

Jonathan Majors, actor reconocido por sus papeles en las cintas "Ant-Man" y 'Creed III' fue detenido por la policía de Nueva York, por presunta violencia doméstica. De acuerdo con los informes oficiales, el famoso de 33 años habría agredido y estrangulado a una mujer, quien aparentemente era su pareja, después de una pelea.

Según lo publicado por varios medios internacionales, Majors fue detenido la mañana de este pasado 25 de marzo, al interior de un departamento del barrio de Chelsea, luego de que los servicios de emergencia recibieran un aviso; al interior se encontraba el actor y una mujer; quien aseguró haber sido agredida y hasta mostró heridas leves en la cabeza y el cuello.

TMZ reveló que la pelea se habría dado a causa de una infidelidad por parte de Jonathan y cuando ella le reclamó, él la abofeteó y la estranguló durante unos segundos. Cabe aclarar que aunque se levantó una denuncia en su contra, el intérprete de Kang el conquistador fue puesto en libertad bajo palabra más tarde, pero deberá regresar a la corte el próximo mes de mayo.





El actor es reconocido por su papel de Kang el conquistador en el UCM Foto: IMDB





Aunque el actor no se ha pronunciado al respecto, su equipo legal asegura que hay suficiente evidencia para probar que Majors es inocente y no sólo no cometió ningún delito, sino que la presunta víctima estaría inventado todo.

Buscan limpiar su nombre

La abogada de Majors, en entrevista para el sitio estadounidense, reveló que se encuentran reuniendo pruebas para que los cargos contra la estrella de Hollywood sean retirados, incluso, presentarán videos del interior del vehículo donde ocurrió el presunto asalto, los testimonios de algunos testigos y dos declaraciones de la víctima en las que se habría retractado de sus declaraciones.

Mientras este asunto se resuelve, la fiscalía pidió que se gire una orden de restricción en contra de Jonathan, pues creen que necesita una protección mayor: "Esperamos que estos cargos se retiren pronto. El fiscal generalmente solicitará órdenes de protección en estos asuntos mientras se resuelven", dijo la defensora del actor.

