Armin van Buuren y Skrillex; así concluyó el EDC México 2024

La fiesta por el décimo aniversario del festival EDC México 2024 cerró con broche de oro con las presentaciones musicales de Armin van Buuren y Skrillex, quienes tocaron ante 110 mil admiradores de la música electrónica, cifra de acuerdo con los organizadores.

Después de 12 horas de una maratónica jornada en el que hubo 10 escenarios en una área extensa en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez, ambos artistas le pusieron fin a esta fiesta audiovisual.

“Qué onda México, ¿cómo se sienten? Es un gusto volver a verlos, muéstrame sus manos levantadas”, fue el saludo de van Buuren quien en diversas ocasiones ha sido considerado el DJ número uno del mundo y actualmente está en la quinta posición.

Lee también: Steve Aoki hace equipo con Ángela Aguilar y Natanael Cano en el EDC

Tan sólo bastaba que el holandés hiciera algún movimiento para que sus admiradores repitieran lo mismo como, por ejemplo, brincar mientras sonaban diversos hits trance y progresivo o bien, ondear sus brazos de un lado a otro.

Luces, rayos lasers, destellos de humo fueron parte de ambos shows, aunque lo que realmente cautivó a todos fue un espectáculo de fuegos artificiales que duró más de cinco minutos, con lo que el cielo nocturno se iluminó de diversos colores.

Mientras se proyectaban ilusiones ópticas en las escenografías, jóvenes traían consigo estandartes de ambos DJs, mientras entonaban el coro de canciones como “This is what it feel like”, “In and out of love”, “Fine without you”, entre muchas más en el Kinetic Field donde estaba Armin.

Simultáneamente, Skrillex mostró en el el escenario Circuit Ground un show lleno de luces estroboscópicas, dando un toque único a esta velada, aunque sin más proyección de tantas imágenes, aquí lo que resaltaba era el sonido que iba coordinado con la iluminación.

Lee también: Dance y psicodelia hipnotizan la noche del EDC con Infected Mushroom y Whigfield

Los melómanos que estaban en los alrededores bailaban moviendo el cuerpo para arriba y abajo, otros más desinhibidos se desplazaban por todos lados, alzando sus manos, cerrando los ojos, mientras sentían la música por todo el cuerpo.

Temas como “Bangarang” y “Where are ü now” fueron algunos de los temas más icónicos de este DJ que inspiraron los movimientos dancísticos de las y los presentes.

Sonidos vibrantes inundaron todos los escenarios que tenían temáticas de naturaleza, futuristas, colores psicodélicos, con elementos alegóricos y esculturas que lanzaban llamas que concluyó pasadas las dos de la madrugada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc