Han pasado más de 20 años desde que el DJ neerlandés Armin van Buuren lanzó su primer álbum y hoy, a sus 47 años, confiesa que se encuentra en un momento en el que su familia y una vida más sana son su prioridad, y ya no tanto el llenar su agenda de presentaciones en vivo.

“Estoy más relajado porque hago menos eventos, me enfoco más en la familia, paso más tiempo haciendo deporte, dejé de tomar y ahora medito”, comparte el productor a EL UNIVERSAL.

“Estaba muy feliz con mi carrera pero estaba haciendo muchos conciertos, así que tuve que aprender a decir que no a algunos lugares, lo cual fue difícil porque amo tocar para los fans”.

Sus redes sociales y su música son testigos de esto. En su cuenta de Instagram al padre de dos hijos lo mismo se le ve compartiendo imágenes de alguna presentación que horneando pizza casera.

Su más reciente álbum, Breathe In (respirar), lanzado este año, también responde a su rutina actual: “Es literalmente lo que yo hago todas las mañanas porque ahora uso la meditación todos los días y es maravillosa, me deja mucho”, comenta Van Buuren, quien toma esta entrevista desde su estudio en casa, el cual, señala, le permite no alejarse mucho de su familia.

“Ahora que tengo más tiempo de trabajar mi música, soy más productivo porque hago menos shows, así que tengo más tiempo para enfocarme; todo el conocimiento que tienes de todas las canciones previas que has hecho las llevas contigo al estudio para hacer música nueva... Breath In es el disco que más rápido he hecho”.

Pero además de este álbum que desde principios de año puede escucharse en plataformas, el intérprete de “This is what it feels like” continúa lanzando sencillos como “What took you so long”, colaboración realizada junto al DJ estadounidense Gryffin, o “High on love”, que recién lanzó el mes pasado junto a Anne Gudrun.

“A Gryffin lo conozco de hace tiempo, realmente lo admiro, es una gran persona. Nos juntamos en noviembre del año pasado, con Toby Gad, uno de los escritores de ‘All of me’ de John legend, Jake Torrey, al que conocemos por su trabajo con Calvin Harris, Madison Love, quien es una vocalista y escritora maravillosa, y estoy muy feliz, le está yendo muy bien”.

Tras más de 20 años de carrera siendo uno de los DJ más reconocidos a nivel internacional y considerado el pionero del trance, Van Buuren señala que aunque ha tenido bloqueos creativos por momentos, hoy, ya no piensa en hacer un hit.

“(Ahora) sólo llego al estudio y comienzo a hacer música, sólo escucho mi corazón y al niño pequeño que todavía soy, de cuando me enamoré de la música electrónica”, rememora.

“Así que para mí hacer música no es como un trabajo, es más como que me divierto, me siento al piano y creo una melodía, algo que amo y luego mucha gente responde a eso y eso es un sentimiento genial, cuenta Van Buuren.