Ariadne Díaz recuerda malos tratos que vivió durante rodaje de Telenovela

Incluso las celebridades más reconocidas no pueden escapar de los desafíos y malos tratos que, en ocasiones, acechan en los entornos laborales. Ahora, la actriz Ariadne Díaz optó por romper el silencio respecto a una situación incómoda que enfrentó en el pasado mientras participaba en una producción.

Resulta que la famosa, con una destacada trayectoria en la televisión, fue interrogada por medios de comunicación acerca de este incidente, que se especula pudo haber ocurrido durante la realización de la telenovela "Llena de amor", la cual protagonizó y fue producida por Angelli Nesma, saliendo al aire en 2010.

"(Recibí malos tratos) de la cabeza de la producción y no de compañeros, porque siempre he tenido muy buenos compañeros. Siempre ha habido una química muy positiva, mucho respeto, cariño y apoyo", expresó con firmeza en un video retomado por "De primera mano".

La actriz explicó que, en sus años jóvenes, contó con el respaldo de profesionales que la orientaron en su carrera, y ahora, con una amplia experiencia, se enfoca en respaldar a aquellos menos experimentados, brindándoles apoyo en momentos de inseguridad.

"Son simplemente experiencias que suceden, afortunadamente no se repetirán. Tenía 21 o 22 años (cuando viví ese momento) Hoy en día, a mis 37, eso no me ocurriría. Cuando veo que situaciones así se aproximan, simplemente digo no gracias", añadió, destacando que afortunadamente tiene mucho trabajo y suele aceptar propuestas de personas con las que se puede realizar proyectos sin ningún problema.

Como mencionamos, pese a que se sugiere que esto pudo ocurrir en "Llena de amor", donde Ariadne representaba a una persona de talla grande, los supuestos maltratos tendrían lugar en 2007 y 2008, de acuerdo con su edad en ese momento. Durante ese periodo, participó en producciones como "Al diablo por los guapos" (2008), bajo la dirección de Nesma, interpretando a Florencia, la antagonista; "Muchachitas como tú", bajo Emilio Larrosa, en 2007; y "Mañana es para siempre" (2008).

Cuando una reportera le preguntó directamente si Angelli Nesma fue la persona que la maltrató, Díaz respondió con cierta molestia, cuestionándola sobre si había visto el programa y luego dijo: "Tú saca tus conjeturas".

Posteriormente, resaltó la importancia de abrir un diálogo entre artistas para compartir sus experiencias y prevenir situaciones similares. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de la violencia percibida. Asimismo, reveló que aquella producción la ha llegado a buscar para volver a colaborar.

