Ari Borovoy alza la mano para producir el mundial del 2026 y le llueven críticas

El cantante Ari Boroboy, quien forma parte de la agrupación OV7 mandó un mensaje en redes sociales al canciller Marcelo Ebrard donde se ofreció para que, el gobierno de México se apoye en su empresa de producción del mundial de fútbol 2026.

Ebrard grabó desde la ceremonia de inauguración de Qatar y escribió una frase en la que se lee: "pensando en la ceremonia que tendremos que hacer en 2026 en la inauguración en México", en un tuit que ya tiene más de dos mil me gusta.

Al verlo, el dueño de BoBo producciones retuiteó el video y escribió un mensaje, en el que se ofrece para llevar a cabo los eventos de la copa del mundo, que se prevé sea en México, Estados Unidos y Canadá.

"Canciller, usted no se preocupe por eso, nosotros producimos increíble, mi compaía se llama BoBo Producciones, somos la compañía 100% mexicana más grande en producciones de eventos en vivo. Confie, nadie mejor que nosotros para producir tan importante evento de México para el mundo", dijo Ari.

El cantante y empresario ha estado detrás de shows como '90s pop tour' 'Matute', '2000`s pop tour' y 'Lupita D'alessio', sin embargo en muchas ocasiones estos espectáculos han sido criticados por la calidad de su sonido, la distribución de su escenario en recintos como La arena Ciudad de México y otros detalles técnicos, por lo que los usuarios de redes comenzaron a refutar su argumento.

Canciller, usted no se preocupe por eso,nosotros producimos increíble, mi compañía se llama BoBo Producciones, somos la compañía 100% mexicana más grande en producción de eventos en vivo. Confie, nadie mejor que nosotros para producir tan importante evento de México para el mundo https://t.co/BZbxYeuxA7 — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) November 20, 2022

"Ari por favor no mientas. He estado en los últimos espectáculos que han presentado en Monterrey, en diferentes zonas, y el sonido es espantoso, los micrófonos fallan y no se aprovecha el escenario. Hay quienes ven espaldas todo el show. Hay mil quejas", escribió Sergio García.

"Hasta verguenza debería de darles con tantos años haciendo este tipo de shows, que aún tengan problemas básicos como el sonido, cosa que obviamente no le pasa a ningún artista internacional", dijo Jess Lugo.

Además algunos aprovecharon para recordarle las controversias que ha tenido con trabajadores de la empresa, quienes aseguran que no les hacía los pagos correspondientes en tiempo y forma. En 2020 enfrentó más de 10 demandas de bailarines, técnicos y hasta artistas como Sharis Cid y otros integrantes del 90's pop tour, quienes aseguraron que la compañía productora no les pagaba lo que les prometía.

"Pero que no se te olvide que no pagas a los técnicos ni proveedores. Aún les debes a muchos así que paga antes de promoverte", expresó en twitter el usuario @DrEaDoUG.

