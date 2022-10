Aracely Arámbula rompió en llanto en redes por este motivo

Aracely Arámbula es una de las actrices y modelos más queridas de nuestro país. Su relación con Luis Miguel la posicionó en el ojo de la tormenta durante muchos años, pero con el tiempo la actriz logró alejarse de los escándalos y enfocarse en su carrera.

Lamentablemente Aracely Arámbula se volvió noticia en las últimas horas al conocerse un video donde la protagonista de “La Madrastra” (Univisión) rompió en llanto.

¿Por qué motivo rompió en llanto Aracely Arámbula?

Durante las grabaciones de “La Madrastra”, Aracely Arámbula tuvo que enfrentar el fallecimiento de su padre. La actriz estaba inmersa en las grabaciones de la telenovela y eso le permitió enfocarse en su trabajo.

Pero con el tiempo la actriz comenzó a sentir que necesitaba vivir la etapa del duelo por la muerte de su padre y esto la afectó. "Antes de que pasara esto yo lloraba muy a gusto, o sea lloraba muy en actuación, en lo que yo sé hacer, me explayaba de la mejor manera, me caían dos, tres lágrimas; y después, a pesar de que yo traía tanto dolor, había ocasiones que no podía llorar (en las escenas) porque estaba como mi corazón tan estrujado y tan confundido", dijo Arámbula.

Incluso Arámbula también aseguró que su dolor se mezclaba con el sufrimiento que vivía su personaje en “La Madrastra”, y no podía parar de llorar. "Tenía que controlar porque de repente dicen corte y todo el mundo sigue a lo que sigue y tú estás enfrascado, estás en el dolor, entonces estaba como que arriba, abajo, arriba, abajo. Y le agradezco mucho a mi coach que estuvo conmigo de la mano, nunca me soltó y a todo mi equipo. Había momentos en que me derrumbaba y de repente me iba al cámper […], del dolor que traía no podía ni hablar fuerte", confirmó la actriz.



Foto: Aracely Arámbula. Fuente: Instagram @aracelyarambula

"Lloré tanto en la novela y […] sigo llorando en casa porque de alguna manera estoy viviendo lo que no había podido vivir, mi duelo", continuó Aracely. Además la actriz aseguró que por suerte pudo despedirse de su padre y decirle todo lo que él significaba para ella.

"Pero trato de estar bien porque se lo dedico a él con toda el alma y él sabe que lo amo y se lo dije 20 millones de veces y más y se lo digo diario y se lo sigo diciendo. Me lo decían mucho 'disfruta, aprovecha y abraza mucho a tus papás', lo hice pero todos los que están escuchando que tienen a su papito, a su mamá de verdad abrácenlos mucho, quiéranlos, dedíquenles todo y no dejen las cosas para después, hay que hacerlas en el momento", finalizó Arámbula.