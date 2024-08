Aracely Arámbula no supera a Irina Baeva: “es más rígida que una tabla”

Se habló mucho del regreso de Aracely Arámbula a los escenarios con “Perfume de Gardenia", pero parece que la expectativa quedó muy por encima de la realidad. En redes ya circula un video donde la actriz aparece haciendo un número de rumba, y en lugar de impresionar, terminó generando comentarios comparativos. "Irina Baeva se movía mejor en ‘Aventurera’", dicen algunos, recordando que la rusa también enfrentó críticas por su actuación en el otro show. Pese a su deslumbrante figura, hay quienes también la han acusado de estar "más rígida que una tabla", y otros apuntan a que ni siquiera el vistoso tocado de plumas pudo salvar su presentación. ¿Será que los nervios la traicionaron, o simplemente perdió la destreza para el baile? Lo cierto es que las críticas en este tipo de actos ya son el pan de cada día.

Luis Potro Caballero no sirve para los reality shows

Luis Potro Caballero expresó ya su sentir por su “desafortunada” salida de “La Casa de los Famosos México 2024”, pero esto no es nuevo. Parece que su fama de “Acapulco Shore” nunca le alcanza para sobrevivir en los reality shows. Fue el tercero en salir ahora, pero esta no es la primera vez que el público le da la espalda: ya en 2010, cuando intentó ser cantante en “La Academia”, no pasó ni del primer concierto. Su momento de “gloria” fue como finalista en “Los 50”, aunque la realidad es que tampoco conectó con la audiencia. De hecho, ni sus polémicas relaciones con Fernanda de la Mora y las chicas de “AcaShore”, Isa Castro y Manelyk González, le han servido para ganarse el cariño del público. Como dice el dicho, "el que es perico donde quiera es verde", pero parece que a Potro se le acabó el color.

Manelyk González y Luis "Potro" Caballero. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

Odisseo aprendió de los errores de Juan Son con Porter

El drama que armó Juan Son cuando salió de “Porter” fue bien sonado; se afirmó en su momento que él fue el verdadero autor de sus éxitos y que la banda ya "estaba muerta" sin su talento. Por eso, Odisseo decidió tomar una ruta muy distinta. Daniel León, guitarrista y fundador de este grupo, nos contó cómo lograron evitar caer en la controversia cuando cambiaron de vocalista, Esteban González, en enero de 2017. "Nosotros acordamos seguir adelante. El pasado, como sea, ya sucedió", dijo Daniel. Mientras “Porter” se revuelca en el pasado, Odisseo se enfoca en lo que viene, prometiendo lo de siempre: que su próximo disco traerá "mejores rolas". ¿Será?

La agrupación que inició en 2010 ha conectado con una generación de jóvenes que busca en la música catarsis y esperanza. Foto: Especial