Anya Taylor-Joy hace un llamado a la resiliencia en "Furiosa"

A la actriz Anya Taylor-Joy le gustaría tener la resiliencia de su personaje Furiosa, protagonista de la nueva película de George Miller del mismo nombre.

La nacida en Estados Unidos, de raíces argentinas, reflexionó sobre su más reciente trabajo para la pantalla grande durante su visita este lunes a la Ciudad de México, donde ofreció una conferencia de prensa.

"Espero que (yo) tenga su resiliencia, me afectó mucho su historia y espero que le afecte a la otra gente.

"La resiliencia (que hay en la película), que si cada vez que te aplastan te levantas de nuevo y en algún momento vas a conquistar, es algo que las mujeres saben, entonces es lindo tenerlo en la pantalla".

Ante la pregunta de si ella se siente parte de las mujeres que actualmente están intentando cambiar el mundo, Taylor-Joy señaló:

"Totalmente, tengo tanta admiración por las mujeres que vinieron antes de mí, me paro en los hombros de las mujeres que vinieron antes. Todo el trabajo que hicieron antes que yo empecé en las películas... gracias".

La actriz es la protagonista de "Furiosa", historia que ocurre dentro del universo de Mad Max y que llega a salas de cine este 23 de mayo. El filme de George Miller es una precuela "Mad Max: Furia en el camino", que en 2015 protagonizó Charlize Theron

Anya interpreta al mismo personaje pero 15 años antes.

Entrando al universo de Mad Max

La actriz compartió que fue un trabajo duro el asumir el rol principal de este filme de acción y ciencia ficción ambientado en un mundo post apocalíptico, pero aunque sufrió se divirtió en el proceso.

Uno de los mayores retos fue ponerse al volante, pues confesó que no maneja:

"Yo todavía no tengo mi licencia de manejo, no tengo tiempo, siempre estoy trabajando entonces no estoy en un lugar por el tiempo adecuado. Un año antes de llegar a Australia empecé con las motos y con los autos. Vas rapidísimo, luego pegas la vuelta y frenes, es como una montaña rusa pero necesitas manejarla", dijo.

"Furiosa" sigue al personaje del mismo nombre desde su niñez, en el llamado "Paraje Verde", lugar en el que, dentro del mundo post-apocalíptico donde está ambientado Mad Max, todavía crecen plantas. En el elenco la acompañan acordes como Chris Hemsworth, como el villano Warlord Dementus, entre otros.

