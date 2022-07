Anuel AA subió al escenario a su esposa y la gente empezó a gritar "Karol G": todo quedó en video

El rapero Anuel AA ofreció un concierto en Madrid, donde invitó a subir al escenario a una invitada muy especial. Se trató de su esposa Yailín, pero a diferencia de la reacción que esperaban del público, cuando el cantante boricua pidió a la asistencia que coreaba junto a la pareja, las y los asistentes comenzaron a gritar “Karol G”, la expareja del músico y con quien estuvo comprometido. Tal parece que sus fanáticos no han superado la separación.

La noche de este lunes, Anuel AA y Yailín pasaron un rato amargo, luego que la también rapera tuviera una intervención durante el concierto de su esposo, -en el que se presentaron más de 42 mil personas - pero el matrimonio reaccionó muy bien, pues aun cuando el público gritaba insistente el nombre de Karol G, ellos nunca dejaron de sonreír.

Pero que la asistencia dejara entrever que prefiere la relación que hubo entre el puertorriqueño y la intérprete de “Provenza” no fue lo más embarazoso, sino que lo hicieran justo en el cumpleaños de Yailín, que esa noche celebraba sus 22 años. Y aunque, en su momento, el rapero no comentó nada con respecto a la postura de sus fans, no ha dejado de compartir videos de él arriba del escenario, agradeciendo la presencia de cada una y uno de los asistentes.

Lee también: Hijos de Fernando del Solar y Anna Ferro, juntos, así como quería el conductor

El rapero no sólo publicó historias de su noche en Madrid, sino que hizo un post dedicado al cumpleaños de su esposa, a la que le expresó que ama con gran efusividad. Por otras de su publicaciones, también nos enteramos cómo festejaron la vuelta al sol de la también rapera, pues Anuel AA subió un video donde se les ve pasear en una moto acuática en un cenote de gran profundidad.

Pero así como hay fans de Anuel que manifiestan su informidad con su nueva relación, hay otros que lo apoyan y han compartido en sus redes sociales mensajes en apoyo de su reciente matrimonio, que justo hoy cumple su primer mes de unión. “Familia, al final cada quien escoge su camino y este fue el que escogió Anuel. Dejen el odio ya y si realmente son sus fans deséenles buenas vibras y que ambos sean felices”, expresa una cuenta dedicada a subir contenido acerca del boricua.

Por su parte, Karol G no se ha dado ni por enterada, en cambio fue captada manejando un automóvil de Ferrari, que corre para la Fórmula 1, pero no se trató de un vehículo cualquiera, sino el que corre Carlos Sainz, mismo con el que ganó el primer lugar del Gran Premio de Gran Bretaña.

Lee también: Carlos Santana se desvanece en pleno escenario en Michigan; sufre deshidratación

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc