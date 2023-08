Antes de Wendy Guevara, Francis y Libertad Palomo abrieron camino al mundo trans

Antes de Wendy Guevara, que en las últimas semanas ha colocado a la comunidad LGBTQ+ en los primeros espacios de la comunicación y opinión pública hubo quienes aplanaron el terreno para que su llegada no fuera vista con extrañeza.

La reciente ganadora del reality “La casa de los famosos México”, por lo que cientos de personas celebraron en el Ángel de la Independencia, fue en su momento más allá de la diplomacia y aclaró que ella no se siente mujer, porque para serlo biológicamente tendría que poder tener bebés.

“Siempre he dicho que soy una chica transexual”, dijo en el podcast Radio Divaza.

Con 30 años recién cumplidos, Wendy está ahora en los cuernos de la luna en popularidad. Y antes que ella, hubo quienes tuvieron un camino similar, que aquí te presentamos.

FRANCIS

Campechana que desde fines de los 70’s e inicios del nuevo siglo, dominó la escena transexual en el entretenimiento mexicano.

Francisco del Carmen García Escalante desde muy pequeño demostró su gusto por usar prendas femeninas y su facilidad para el dibujo y diseño, algo que siempre fue apoyado por su madre, quien lo protegió hasta donde pudo del acoso y bullying masculino en los primeros años escolares.

Durante casi dos décadas, su espectáculo “El Show de Francis” que retomaba mucho de los que se presentaban en Las Vegas, agotaba las localidades en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México

Formó parte del cine mexicano con cintas como “Bellas de noche” y actuó en algunos capítulos del unitario “Mujer, casos de la vida real” y la telenovela “Vivo por Elena”, a la par de ser anfitriona del reality “Hasta en las mejores familias”.

LIBERTAD PALOMO

Como Armando Palomo fue el gran villano telenovelero en “La pícara soñadora” y “Juana Iris”, pero un día comenzó a interpretar a la “Bugambilia” en la puesta en en escena “Aventurera” y eso le dio el valor para, públicamente, hablar de sus preferencias.

Ante el acoso mediático y de la gente, Carmen Salinas salió en su defensa diciendo que su ahora actriz tenía todo el derecho a llamarse como quisiera.

Libertad Palomo es el nombre artístico de quien adoptó también el de Jacqueline Arizmendi para olvidar todo resabio masculino. En el aspecto laboral batalló tras su revelación, hasta que en 2004 formó parte de Los Sánchez, de Tv Azteca, donde tomó un nuevo impulso.

Actualmente sigue con su vida actoral ocasional y en mayo pasado fue Directora de Enlace Gubernamental de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la alcaldía Miguel Hidalgo.

CORAL BONELLI

Hasta los 32 años fue hombre. Se llamaba Fernando y le decían “Pinolito”, habiendo sido uno de los rostros infantiles más conocidos del cine mexicano, por filmes como “Fe, esperanza y caridad” y “El hijo de los pobres”.

Cuando decidió salir del clóset, como ella misma decía, muchos amigos y gente cercana no lo aceptaron y le seguían llamando por su nombre masculino.

Un día el cineasta Roberto Fiesco se acercó y le dijo que quería hacer un documental sobre su vida. Con ciertas dudas, aceptó. Y así salió “Quebranto”, documental que ganó en festivales como San Sebastián y Guadalajara, llegando a salas comerciales hace una década.

Entonces fue llamada por algunas producciones, como la serie “Los Héroes del Norte” y la película “Estrellas solitarias” que la regresaron a los medios de comunicación.

En 2019, siendo una de las activas impulsoras del movimiento trans en México, falleció a los 57 años de edad.

MORGANNA

Hace una década ella decidió someterse a la operación de reasignación de sexo. Y su proceso fue seguida de cerca por el cineasta Flavio Florencio, el cual quedó retratado en el documental “Made in Bangkok” que estrenó en cines hace cuatro años.

La chica, quien estudió canto en el Conservatorio Nacional de Música, se convirtió en celebridad cautivando en festivales europeos y de México, donde aprovecha para mostrar los dotes de sus cuerdas vocales, que ahora es su sustento de vida.

“Cuando me dijo Flavio que quería hacer una película sobre mí lo pensé, pero recordé lo que me había pasado con mis papás (que no la aceptaban) y dije: seguramente podemos cambiar la mente de mucha gente y abrirles el corazón para que puedan respetar las diferencias y apoyen a sus hijos”, dijo en su momento a EL UNIVERSAL.