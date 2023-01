Antes de Irina Baeva, Gabriel Solo entregó anillo de compromiso a Martha Julia

La vida de Gabriel Soto ha sido una vida de romances, pues a lo largo de su carrera como actor se ha dado distintas oportunidades en el amor con varias compañeras del medio, y aunque su relación con Martha Julia no es una de las más recordadas, la realidad es que protagonizaron un intenso romance que hizo que, en su momento, le entregara un anillo de compromiso a su expareja, ¿aún lo conserva? Esto contestó la actriz.

Por el momento, Martha Julia no piensa en el amor



Foto: Instagram

Martha Julia fue captada por diversos medios en las instalaciones de una plaza comercial, en la que la detuvieron para hacerle un par de preguntas, pues la actriz acaba de finalizar su participación en un proyecto televisivo, sin embargo, el interés de la prensa se abocó a su estado sentimental, pues desde que se separó del padre de su hija, el actor Salvador Ibarra, no se le ha conocido una nueva relación.

Fue así como la actriz reconoció que, en efecto, ha permanecido muchos años soltera, pues explicó que para ella lo más importante es pasar su tiempo a lado de su hija menor, Isabella Ibarra, por lo que no está apurada en encontrar una pareja, la cual sabe que llegará cuando sea el momento adecuado.

“Mucha mamá, tengo una hija pequeña, entonces mi tiempo es completamente dedicado a mis hijos y a mi trabajo, cuando llegue una pareja ya también se complementará, pero aún no llega el indicado, ¿qué les digo?”, compartió.

Además, la actriz expresó que el hombre que la conquiste necesita ser una buena persona, “en toda la extensión de la palabra”, pues reconoció que con los años y las experiencias que ha vivido se ha percatado de las virtudes con que debe contar la persona con la que decida compartir su vida.

“Una se va haciendo más exigente, por supuesto, y pues que entienda que soy mamá y que vengo en paquete, si quiere a mis hijos me quiere a mí, sino pues no me quiere”, externó.

Así fue el amor entre Gabriel Soto y Martha Julia



Foto: Especial

Pero su estado sentimental actual no siempre fue así, pues a principios de la década de los 2000, protagonizó una relación amorosa a lado de Gabriel Soto, con quien sostuvo un noviazgo de tres años, tiempo en el que el actor le dio un anillo de compromiso, sin embargo, en 2004 no sólo decidieron disolver sus planes de boda, sino que su relación terminó de forma definitiva.

En esa época, se llegó a especular que la ruptura se debió a una infidelidad de Martha Julia con el boxeador Jorge Kahwagi, así como también se dijo que, en realidad, había sido Soto quien engañó a su pareja con la actriz Michelle Ramaglia, pero ninguna de estas historias pudo ser probada.

Sin embargo, la huella que cada uno de ellos dejó en la otra persona fue innegable, pues en 2006, el actor aseguró que Martha Julia había sido el amor de su vida, de hecho, en esa época Soto ya había conocido a Geraldine Bazán, la mujer que se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijas; Elissa Marie y Alexa Miranda, pero en ese momento todavía no comenzaban su relación.

"Martha Julia es un tema del que me es muy difícil hablar. La adoro con toda mi alma, siempre le voy a tener un gran cariño, creo que es el amor de mi vida", dijo el actor en esa época.

Por su parte, Martha Julia, hizo una declaración similar a “Radio Fórmula” en el 2019:

"Para mí, él sí lo fue (el amor de su vida). Yo creo que todos tenemos esa personita que siempre nos llevamos en el corazón y para mí, él siempre lo fue".

De hecho, fue la actriz una de las personalidades que salió en defensa de Soto cuando se dio a conocer que había comenzado una relación con Irina Baeva, mientras seguía casado con Geraldine Bazán, expresando que ella siempre apoyaría al actor en las decisiones que tomase y con la persona que decidiera relacionarse, pues se sentía feliz cuando lo veía realizado.

Ahora, los medios revivieron este romance, cuando le preguntaron si todavía conservaba el anillo de compromiso que hace 20 años le entregó Soto, pregunta que la actriz esquivó a toda costa, despidiéndose prontamente de los medios, con el argumento de que debía irse, pues, de otra manera, llegaría tarde a un compromiso.

