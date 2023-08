Antes de su boda con Marcela Mistral, Poncho de Nigris estuvo a punto de casarse con una modelo checa

En la actualidad, Poncho de Nigris tiene una relación estable con Marcela Mistral, con la cual tiene tres de sus cuatro hijos; Ponchito, Isabella y Antonio, sin embargo, años antes, se dio a conocer por las relaciones amorosas que sostuvo con un sinfín de personalidades famosas pues, hasta con Irma Serrano "la Tigresa" llegó a ser asociado, sin embargo, ninguna de ellas fue tan seria como su noviazgo con la modelo checa Lucie Vilímková.

Luego de que el regiomontano se convirtiera en el tercer finalista de "La casa de los famosos México", Matilde Obregón revivió una entrevista que sostuvo hace poco con de Nigris en la que habla de su transición del mundo de la televisión a las redes sociales, luego de que se percatase que el dinero que ganaba en Multimedios no le garantizaba el estilo de vida que él deseaba para su familia y, aunque en principio le fue difícil, fue cuestión de tiempo para conquistar la plataforma de Instagram, en la que la actualidad, lo siguen más de 4 millones de personas.

Pero, antes de incursionar en el mundo de internet, Poncho participó en una serie de realitys como "Big Brother", el cual le hizo adquirir la fama a principios de los 2000. Y aunque él no fue el ganador de su temporada, al salir del programa, se mantuvo vigente por los escándalos en los que se involucraba, como fue el caso de su presumible relación con Irma Serrano, pues él niega rotundamente que haya pasado algo entre los dos, asegurando que fue "la Tigresa" quien lo buscó para que fungiera como el reemplazo de Pato Zambrano.

A pesar de que Poncho se prestó al escándalo, también ha asegurado que nunca besó a Serrano pues, cuando ella buscaba tener un acercamiento con él, de Nigris le inventaba que le gustaban los hombres. Fue cuestión de poco tiempo, para que el regio se cansara de esa situación y se alejó de "la Tigresa" pero siguió apareciendo en las portadas de las revistas y en programas de televisión como el del Coque Muñiz, "TV de Noche", en el que conoció a Lucie Vilímková, la mujer con la que se comprometería en casamiento.

"Era una Barbie", así fue como la describió, al recordar a quien fuera su prometida. "Era modelo y nos vimos de lejos y me sonrió, fui a pedirle el teléfono y empecé a salir con ella, había química y estábamos muy bien, fíjate, y no teníamos lana en esos tiempos, ella estaba como modelo en el programa y yo estaba en ´Sólo para mujeres´", destacó.

En esa época, de Nigris tenía muy claro que se quería casar, al igual que ella, por lo que, a sólo siete meses de relación se comprometieron y vendieron la exclusiva de la boda a una revista de espectáculos muy famosa, sin imaginarse que la ceremonia nupcial nunca se llevaría a cabo pues, al poco tiempo, Poncho comenzó a tener dudas de casarse con la modelo checa.

"No teníamos dinero y le dije: ´-Vamos a vender la exclusiva a la revista´, pues se fue al exclusiva del anillo, del vestido, de esto, armamos toda la película pero, al final, yo ya no me sentía seguro", confesó y rememoró que la revista les había ofrecido 300 mil pesos.

Fue entonces que, luego de darle vueltas al asunto por noches enteras, Poncho habló con Lucie, cuando ella se encontraba de viaje en República Checa, expresándole que lo mejor es que ya no regresase a México, pues ya no quería casarse con ella, decisión que lastimó a Vilímková profundamente, pues el regio recuerda que la modelo le hizo un "escándalo" pero, a la fecha, asegura que de lo único que se arrepiente es de haberla herido, pues es consiente de que fue lo mejor que pudo haber hecho pues, de haberse divorciado, ella se hubiera llevado a los hijos que tuvieran a vivir a su país natal.

"Yo nunca volví a hablar con Lucie nunca, me sentí muy mal por mucho tiempo, me arrepentí de haberle hecho daño, no de haber cancelado la boda (...) me ponía pensar si nos casamos y tenemos hijos, se va a ir a la República Checa con nuestros hijos, no vuelvo a ver en la vida a mis hijos, empecé a pensar muchas cosas, al verdad no estaba preparado y se canceló la boda", a tan sólo 15 días que fuera a realizarse.

"Ella se portó superbien conmigo, yo fui el malo de la historia, me sentí culpable por mucho tiempo", reconoció.



