La actriz Anne Hathaway anunció que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman, con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

La noticia se dio a conocer a través de un video en el que la ganadora del Oscar muestra su pancita de embarazo, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Acompañó dicho video con el mensaje:

"x Bebé, soy tuya x", mientras se escucha de fondo la canción homónima de Barbara Lewis.

Hathaway y Shulman ya son padres de dos hijos: Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en 2016, y Jack Shulman, nacido en 2019. Con este nuevo embarazo, la pareja ampliará su familia a tres hijos.

La actriz de películas como "El diablo viste a la moda" y "Los miserables" ha mantenido su vida familiar con un perfil bajo, alejada en gran medida del foco mediático, aunque en diversas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la maternidad en su vida.

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Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en 2012 en una ceremonia privada en California, después de varios años de relación. Desde entonces, han consolidado una de las parejas más estables de Hollywood, combinando sus carreras en la industria del entretenimiento con una vida familiar discreta.

Anne Hathaway y Adam Shulman. Foto: Archivo

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Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el embarazo ni la fecha estimada de nacimiento del bebé. La última vez que se la vio en público a la actriz fue el 1 de junio en la ciudad de Nueva York, donde usó un bolso negro para cubrirse el abdomen mientras lucía un conjunto azul de gran tamaño.

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Seguidores de la actriz en redes la felicitaron porque nuevamente se convertirá en madre.

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