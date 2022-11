Angelique Boyer será todo menos víctima

Más que volver a interpretar a una mamá en televisión, Angelique Boyer será una mujer fuerte y llena de coraje en El amor invencible, que lo último que tendrá, será un papel de víctima.

“Es el personaje ‘más mamá’ que me ha tocado interpretar, me conmoví muchísimo, estoy emocionada por tocar esas fibras con este personaje con muchas agallas, eso me hace admirarla mucho”, destacó Boyer.

Aunque la actriz ya había dado vida a personajes maternos, siempre había estado al tanto de bebés o niños pequeños; y ahora, será madre de dos adolescentes para la nueva telenovela de Juan Osorio, que arrancó grabaciones el lunes, cuya presentación del elenco fue al día siguiente.

En este melodrama, remake de la telenovela portuguesa Mar salado, interpretará a Leona, una mujer de carácter fuerte que buscará encontrar a su familia.

“Más allá de la palabra venganza, el lenguaje de Leona es justicia y me gusta que no es nada víctima, que es un ejemplo de mujer, como todas las que participan en esta historia”.

Leona es una mujer a la que, luego de perderlo todo, la vida le da una segunda oportunidad 15 años después para recuperar el amor de su pareja y de sus hijos adolescentes, a quienes creía muertos, pero después se entera que están vivos.

“Creo que todas las mujeres tenemos en el corazón la memoria de las mamás, de todas las abuelas, creo que esa sensibilidad es nata. Cualquiera viendo un niño se conmueve, conforme vamos madurando, eso crece”, considera Angelique.

70

CAPÍTULOS

tendrá la nueva telenovela, que está planeada para estrenarse en febrero de 2023.

La actriz, quienes pareja de Sebastián Rulli desde 2014, considera que la sensibilidad materna es algo que tienen todas las mujeres, independientemente de que tengan hijos o no; en su caso, dice sentir presión cada vez que le preguntan si será mamá.

En la telenovela, que se transmitirá a las 21:30 horas a partir de febrero de 2023 en Las Estrellas, Boyer tendrá como galanes a los actores Danilo Carrera y Daniel Elbittar, teniendo como escenario principal el puerto de Mazatlán. Habrá grabaciones también en foros de la Ciudad de México y en una casa de la colonia Santa María la Ribera.

Al preguntarle qué significa para ella ser considerada como la nueva “Reina de las telenovelas”, respondió: “Dios, gracias, qué honor, no me la creo”.

Actualmente está al aire la repetición de Lo que la vida me robó y muchos fans la siguen recordando por su rol en Teresa.

“Soy bendecida de tener la oportunidad de hacer proyectos que tocan el corazón de la gente, creo que es cuestión de suerte, hay que trabajar con el corazón, con disciplina y entrega”.

ANGELIQUE BOYER

Actriz

