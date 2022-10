Angelique Boyer revela cómo es su relación con Santiago, el hijo de Sebastián Rulli

Desde que iniciaron su romance, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han compartido algunos detalles de su vida como pareja a través de sus redes sociales, incluso, en diferentes ocasiones la actriz ha accedido a hablar con los medios sobre cómo es su relación al lado del galán argentino.

Sin embargo, hay algo que la actriz de origen francés había mantenido en completa privacidad: su relación con Santiago, el hijo que Rulli procreó durante su matrimonio con la conductora Cecilia Galliano.

En una reciente entrevista que la protagonista de “Lo que la vida me robó” ofreció al programa Hoy, confesó que no sólo se llevan de maravilla sino que el adolescente de 12 años es una gran persona: “Santiago es un niño increíble, es un niño educado con muchísimo amor, la verdad que así como es de grandote es de bueno, bueno de maduro también. Tiene cimientos hermosos”, dijo.

Lee también: Guns N' Roses tuvo que cortar el show en la CDMX

En ocho años, Angelique ha visto crecer a Santiago y han podido compartir mucho tiempo juntos, como el viaje a Europa que decidieron hacer hace unos meses para visitar a sus familias y en el que también estuvo presente el chico.



El joven (der), los ha acompañado a varios viajes. Foto: Instagram

Sobre su noviazgo con Sebastián, la también cantante reveló que a pesar del tiempo que ha pasado, está más enamorada que nunca y el que no piensen en casarse no significa que su relación no sea muy seria: “Han pasado ocho años y yo creo que algo que me noto es que estoy más enamorada, eso sin duda, siempre el amor evoluciona y este amor está evolucionando de una manera hermosa. Yo lo adoro con todo mi ser, es todo para mí", finalizó.

Lee también: Grupo Firme responde a las críticas con nueva canción: "Si el dinero está en mi cuenta yo no sé qué les molesta"