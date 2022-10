Angelique Boyer experimenta con mascarilla natural que encuentra en internet y se le irrita el rostro

Cada vez es más común escuchar que las famosas utilizan rutinas de Skin care para mantener su piel hidratada y radiante e incluso que gastan cantidades exageradas para el cuidado del cuerpo, sin embargo, en ésta ocasión la actriz Angelique Boyer optó por ponerse en el rostro una mascarilla que se encontró por internet y a pesar de que esperaba buenos resultados, terminó por dañarse el rostro.

Fue atraves de su perfil de Instagram donde la famosa contó su experiencia, ya que el fin de semana decidió experimentar con una receta de belleza natural para descansar.

"El domingo me pareció una excelente idea ponerme una mascarilla de miel para descansar pues 20 minutitos, no me va a pasar nada, al contrario es algo natural”, dijo en una historia.

La pareja de Sebastián Rulli, externó que su cara se empezó a irritar y sus poros se abrieron.

"Pues no, me salió un sarpullido, una reacción que abrió todos los poros de mi piel. Una reacción muy fea. Yo vi esa recomendación y me pareció muy buena, muy natural, nada agresiva. Pues todo lo contrario. Nunca había tenido una reacción tan fuerte en mi piel, en mi cara".

Debido a que la actriz se preocupó por la reacción de su piel, tomó cartas en el asunto y acudió con su dermatóloga, una especialista quien se encarga de hacerle faciales esporádicamente.

Ante esto, Boyer decidió incluso pedir disculpas a la experta: "Y como debe de ser, públicamente hay que pedir disculpas. Berta, no lo vuelvo a hacer", comentó.

La especialista también dio recomendaciones a los fanáticos de la artista ya que expresó es importante no utilizar recetas de internet porque cada cuerpo reacciona diferente.

