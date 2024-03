Angélica Vale responde a las críticas por su cambio físico

La actriz Angélica Vale ha sido muy franca con sus seguidores sobre las dificultades que enfrentó para aceptarse a sí misma. En declaraciones anteriores, reveló que su lucha comenzó durante su participación en "Soñadoras", cuando se vio tentada a seguir caminos poco saludables en busca de la perfección física.

Sin embargo, esos momentos quedaron en el pasado. En la actualidad, la hija de la actriz Angélica María luce un cuerpo tonificado que le ha brindado muchas alegrías. A pesar de ello, también se ha convertido en objeto de críticas debido a los cambios en su figura.

La artista, tras ganar peso tras el nacimiento de su hijo, consiguió perder más de 20 kilos mediante un tratamiento hormonal recetado por su médico.

La actriz Angélica Vale, quien siguió un tratamiento hormonal para perder peso. Foto: Vía Instagram oficial de Vale.

Durante una intervención en el programa "Hoy", expresó que no se siente afectada por las críticas, ya que cuenta con el respaldo de muchas personas que la apoyan. "Como diría Mizada 'Mojarrita enjabonada'. Obviamente, nunca podrás complacer a todos. No realicé ningún tipo de hechicería, cirugía o cosas extrañas. Hay mucha gente que no te perdona cuando eres feliz", manifestó.

Afirmó que suelen ser más los comentarios positivos que los negativos. Además, explicó que el tratamiento tenía que ver más con su salud. "Como que dije: 'A ver qué tengo que hacer para estar más sana', porque ni siquiera era tema de: 'Estoy perdiendo trabajo por estar gordita'. La verdad es que no. Era un rollo de que yo me quería sentir más sana. Me quería ver mejor, eso sí. Claro que sí me quería sentir mejor", añadió.

A lo largo de su carrera, Angélica siguió varias dietas estrictas. Sin embargo, no fue sino hasta septiembre de este año, durante la alfombra roja de la obra "Vaselina" en la que participa, que reveló haber perdido peso gracias a su disciplina.