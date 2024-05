Angélica María y Angélica Vale celebran con comedia y música a las mamás

Una ovación de pie recibió Angélica María al concluir el tema “A dónde va nuestro amor” en el que demostró su potente voz y emocionó a todos sus admiradores que asistieron al concierto que tuvo en conjunto con su hija Angélica Vale la noche de este jueves en el Pepsi Center.

Miles de personas fueron testigos de un viaje hacia la nostalgia en donde este par de intérpretes cantaron bastantes éxitos propios, covers y se dieron tiempo para divertirse con segmentos de comedia y parodias.

“¡Aquí venimos a cantar y a lo que el público pida!”, le advirtió la Novia de México a su hija, en donde ambas reiteraron el amor que se tienen en esta celebración por el Día de las Madres, además de que hicieron algunas confesiones, mostraron fotografías y hasta cantaron junto con Raúl Vale, gracias a la inteligencia artificial.

Tras el tema “Imaginación”, ambas se sentaron en un sillón a ver un álbum fotográfico, cuando Vale era pequeña y en diferentes momentos de su vida. “Mira cuántas fotos; hemos llorado, reído, pero siempre juntas”, señalaron las dos.

“Últimamente me he acordado tanto de mi papá”, dijo Vale, mientras su mamá le preguntó “¿te acuerdas cuando cantábamos con él?”; “claro que me acuerdo”, le respondió la comediante al instante que empezó a sonar la voz de Raúl Vale en el tema “Trampas” que las dos intérpretes cantaron.

Al terminar María respondió que esa canción se la escribió él a ella, además de que relató la manera en que la pretendió: “con esa me conquistó”. Vale complementó “es que mi papá sí era talentoso lo ibas a ver un día y te tocaba todos los instrumentos, luego te contaba todos los chistes y te cantaba”.

Angélica María y su hija Angélica Vale pusieron a cantar y a reír al público del Pepsi Center. Foto: Clasos.

Esta última sacó la carcajada a sus fans en varias ocasiones, como en un bloque que tuvo como reto hacer todas las parodias que pudiera en cinco minutos, así que se caracterizó con peluca y vestuario a diferentes cantantes icónicas de México.

Imitó a Gloria Trevi en “5 minutos”, Lucero en “Cuéntame”, Thalía con“Arrasando”, Paulina Rubio y su tema “Mío”, Laura León en “Suavecito” y hasta cantó “Rata de dos patas” como Paquita la del Barrio .

Pero no sólo a ellas, también la Vale imitó a su propia mamá en un momento en el que también apareció su hija Angélica Masiel se caracterizó de su abuela y al lado apareció su hermano Daniel.

Angélica Vale recordó el éxito que tuvo “La fea más bella” por lo que cantó el tema “Aquí estaré” que ella escribió para esa telenovela y se hizo mención de los melodramas más exitosos que ambas han actuado como “Soñadoras”, “Amigas y rivales”, en el caso de ella.

“Una de las cosas que más te agradezco es que hayas aceptado ser la mamá de ‘La fea más bella’”, dijo Vale, a lo que María respondió “yo fui feliz siendo la mamá de Lety’”.

Repaso histórico de la carrera de Angélica María

En el caso de Angélica María se recordó el protagónico que tuvo en “Muchacha italiana viene a casarse” o que fue pionera en cantar un tema de telenovela o un tema de protesta.

Tras una salida en falso, regresó Vale imitando a Verónica Castro mientras cantaba “Macumba”, minutos antes recordó que su primer beso en la vida fue durante un ensayo de “Vaselina” con Alejandro Ibarra.

“Yo sí fui el primer beso de alguien”, dijo refiriéndose a que el primer beso que dio Ari Borovoy fue a Vale, cuando tenían 13 años. “Tenía que comprar la revista ‘Eres’ para ver con quien andaba”, refiriéndose a que siempre le inventaban noviazgos.

“Me hubiera gustado andar con Ricky”, dijo Vale quien comentó que por fin se cumplió el sueño de que ambas tuvieran un show en conjunto, algo que no se había podido dar.

Angélica María también le entró a las imitaciones e hizo a Julissa y en una dinámica en el que apretaban un botón al “azar” cantaban el género que les tocara, así que interpretaron rancheras, baladas, rock and roll y hasta religiosas con “Dominique”.

“No tienen idea lo bello que se siente verlos reír y aplaudirnos, no se puede describir”, dijo Vale; “sólo queda agradecerles porque los éxitos los hacen ustedes”, añadió María; ambas regresarán a este lugar el próximo 22 de agosto a repetir el show.

