Ángela Aguilar siempre viaja con cinco perfumes

Siempre que sale de viaje, ya sea de vacaciones o por cuestiones laborales, la menor de la dinastía Aguilar, Ángela, hay algo que no puede faltar en su maleta y se trata de su perfume, pero no nada más un envase, sino que siempre carga con cinco perfumes. “Me gustan los olores masculinos, pero al mismo tiempo me gustar combinar con los florales y los dulces, tipo vainilla, gardenia”. Fue tanto el gusto por este producto, que decidió lanzar su propia marca de perfumes y para que el público conozca a detalle su creación, en cada presentación, dice, se echa prácticamente media botella.

Andrea Bocelli, un lujo que sólo algunos se pueden dar

Desde la entrada y hasta las amenidades. Todo el concierto de Andrea Bocelli fue un lujo para los asistentes. Algunos fanáticos del tenor italiano se quejaron en redes sociales cuando se anunciaron los conciertos que tendría en México, pues señalaron que los precios eran excesivos: 24 mil en la zona Tenor VIP y 30 mil en la zona Tenor VIP Platino, por mencionar algunos. Sin embargo, miles de fanáticos asistieron al show en el que, además, el vino fue lo más popular a la hora de disfrutar, eso sí, cada botella costaba más de mil pesos, de dos cervezas eran más de 300 pesos y hasta los refrescos, dos por 150.



Foto: EFE



Eduardo Capetillo jr debuta como cantante

Al igual que sus padres, Eduardo Capetillo jr está probando suerte en la música, luego de haberlo hecho en la actuación. Si bien creció con la música como parte de su vida, reconoce que salir al escenario ya es otra cosa y los nervios no se pueden evitar. “Cuando haces lo que amas, ese nervio nunca va a desaparecer. Antes de salir al escenario, sientes el corazón: pam, pam”, reconoce el joven, quien interpretará temas de Horacio Palencia en el género regional. “No podría estar haciendo otra cosa”.

