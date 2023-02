¿Ángela Aguilar rompió el protocolo al posar junto a la Reina Sofía?

Ángela Aguilar, la nieta de la llamada Reina de la Canción Mexicana, Flor Silvestre, sigue poniendo el nombre de México en Alto, pues ayer lunes, 20 de febrero, viajó a Madrid para ofrecer un concierto a la realeza española. Si bien la intérprete de “Qué agonía” se mostró orgullosa por su logro, tal parece que tuvo un descuido al conocer a la Reina Consorte de España.

Con solo 19 años, la hija más joven del cantante Pepe, ha cosechado una amplia lista de éxitos que la llevaron a ser nombrada la ´Princesa del regional mexicano´, apodo al que le hizo honor durante la exclusiva presentación.

Resulta que en el lugar estuvo presente la exmonarca Sofía, quien asumió el cargo desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014 y es hija de los Reyes de Grecia: Pablo 1 y Federica.

Ante ello, la famosa no dudó en presumir el momento en Instagram y posteó una fotografía junto con la Reina: “Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. ¡Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón”, escribió.

En la imagen se ve a Ángela con un vestido blanco y detalles azules, así como joyas que pertenecían a su abuela, mientras que la reina lució un discreto traje negro.

Cabe mencionar que a ambas se les percibe contentas por compartir el momento.

Aguilar acudió a dicho país con el objetivo de recaudar fondos para una noble causa organizada por la fundación Reina Sofía, reveló hace algunos días su padre.



El error de Ángela al conocer a la Monarca Sofía

Es bien sabido que la realeza mantiene estrictos códigos de etiqueta y protocolos a seguir, desde su forma de hablar, comer, vestir, entre otros detalles.

Precisamente con uno de ellos se tropezaría la cantante, ya que por descuido se acercó "demás" a la Reina Sofia y tocó la espalda de la española.



La acción generó diversas reacciones, pues el protocolo marca que está prohibido que miembros que no pertenecen a la monarquía toquen a la Reina menos de que ella extienda su mano para saludar. A pesar de ello, como se aprecia en la imagen, la realeza parece no incomodarse, pero el pequeño detalle le generó críticas a la voz de “En Realidad”.

¿Qué canciones interpretó Ángela Aguilar?

En el evento Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, Ángela interpretó dos temas que la han caracterizado a lo largo de su carrera “La Llorona” y “La Malagueña”, además estuvo acompañada de dos guitarristas sevillanos que representaron la cultura musical de dicho país.

Con información de Nicole Trejo.