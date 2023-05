Angela Aguilar reveló el motivo por el cual no cambia su corte de cabello hace 20 años

Ángela Aguilar es una de las jóvenes cantante del género regional más exitosas del momento. Es cierto que no tuvo que empezar de abajo con le sucede a muchos otros porque en su caso, proviene de una familia de prestigiosos artistas como el caso de su padre, Pepe Aguilar.

Lee también: Cazzu se conmueve al recibir regalo para el bebé que tendrá con Christian Nodal

Nació y se crió en el género regional pero también le ha dado su propia impronta y sus outfits en los conciertos marcan una diferencia. Basta con recorrer su cuenta de Instagram para ver cómo aplica estilo, buen gusto y colores en los atuendos que luce en cada show. Lo mismo sucede con los eventos a los que asiste.

Ángela Aguilar. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Pero Ángela Aguilar puede innovar en looks y mostrar que es muy versátil, pero hay algo que no cambia y es el corte bob que la caracteriza hace años. En una entrevista, la joven artista reveló que su look es una herramienta de expresión y que no obedece a ningún propósito estético. Es decir que confirma que forma parte de su personalidad. Y hay fotos de ella de cuando era niña y luce ese característico corte.

Lee también: Arranca mayo y esta es la cartelera de conciertos que viene

"Todo lo que nosotras logramos nos toma dos veces más, porque sí, este género está dominado por hombres, no hay suficientes mujeres en el regional mexicano. Siempre es 10 veces más difícil, porque a las mujeres es más fácil criticarlas", dijo Ángela Aguilar. El único momento en el que lo luce largo es para las Fiestas de Fin de Año porque le rinde homenaje a una de sus abuelas con la que tiene un gran parecido físico.

Ángela Aguilar sabe muy bien que ha cambiado en varias ocasiones su apariencia pero su cabello luce bob como siempre. "Creo que he cambiado cómo es la imagen de la mujer mexicana desde que tengo el pelo corto, en un género en el que se acostumbraba el pelo largo, las trenzas, pero esta es mi imagen y lo que me gusta", aseguró la joven cantante.