Ángela Aguilar pasó un incómodo momento cuado alguien de la prensa la cuestionó sobre su vida personal, y aunque la cantante de 19 años se disponía a contestar, su papá Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo lo hicieron por ella.

Los tres integrantes de la familia Aguilar regresarán al escenario como parte de su "Jaripeo sin fronteras", así que ofrecieron una rueda de prensa para hablar del exitoso proyecto familiar.

La más pequeña de la dinastía confesó que le gusta trabajar con su padre porque con la experiencia que tiene ha vivido de todo, muchas cosas por las que ella no ha pasado, entonces es una ventaja tenerlo tan cerca para pedrle algún consejo.

La parte negativa de trabajar en familia, admitió, es cuando se pelea con su hermano, pues las discusiones pueden ser tan sencillas como cuando él se va en el asiento del coche, y no ella, hasta otro tipo de desacuerdos.

Pepe sale a la defensa de su hija

Cuando cuestionaron a Ángela de qué manera se había reconstruido para que los comentarios sobre su vida personal e intimidad no le afectaran al grado de decir "ya no quiero ser artista", Pepe no estuvo de acuerdo con la pregunta y desde un inicio se le escucha decir: ‘ah cabrón’, y aunque Ángela se disponía a responder, su padre intervino y lo hizo él.

"Para empezar estas dando por hecho cosas que no existen, las estás dando por hecho y eso está cañón, porque tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o basar tu nota en un comentario de las redes sociales", expresó, asegurando que a su hija la quieren mucho y que por eso la apoyan a donde quiera que va.

"No hay que mentirle al público, lo que he visto es que la quieren muchísimo, llena los lugares donde va, se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces, 'Qué agonía' está en número uno quién sabe en cuántos méndigos países, ¿por qué no le preguntas eso?", cuestionó Aguilar,

En ese momento, Ángela intentó tomar la palabra, pero su hermano Leonardo intervino para decir:

"Agarra el micrófono y pregunta eso", lo que provocó que tanto Pepe como Ángela reaccionaran, “Leonardo, por favor”, expresó ella, quien en todo momento se mostró atenta y elocuente.

El año pasado, Ángela Aguilar dio de qué hablar por filtrarse en las redes una fotos en las que estaba besando a su entonces pareja, lo que ocasionó que la artista se pronunciara al respecto.

La joven intérprete ha dicho que con respecto a los fotomontajes que se viralizaron a inicios de año, está actuando de manera legal, hasta llegar a las últimas consecuencias.



