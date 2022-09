Ángela Aguilar habló sobre "el botón secreto" que usa durante los conciertos

Ángela Aguilar, la artista más joven de la dinastía reveló el secreto detrás de un botón que utiliza su padre, el cantante Pepe para ayudarla en el escenario.

Las giras que organiza la familia por distintas partes del país han dejado a algunos fanáticos sin aliento, pues aparecen con vestuarios llamativos, además de destacar su habilidad vocal. Pese a que el intérprete de “Por mujeres como tú”, es un hombre experimentado en el medio, su hija llama la atención por la facilidad con la que se “adueña” de los espacios donde se presenta.

Fue en una entrevista con la actriz Angélica Vale, donde Ángela contó cuál es la magia en los conciertos. El extracto de video que cuenta con 85 mil 740 me gusta, fue compartido en TikTok.

Lee también: La tajante respuesta de Yolanda Andrade a Claudia de Icaza tras hablar de su “romance” con Verónica Castro

En él se observa a Aguilar con el carisma que la caracteriza diciendo: “Hay un botón que se llama […], entonces mi papá lo tiene y cuando yo estoy cantando me dice ´hey, hey, cuidado aquí. Te estás desafinando”.

La artista comentó que cuando le hacen una observación inmediatamente piensa en su error y lo arregla.

“Y de repente me dice ´oye vete más a la derecha, no le has cantado a la gente de ese lado´. Me maneja en el escenario también, pero es algo muy bueno”, agregó.

Lee también: "Lo mantienen sedado": José Eduardo revela detalles de la salud de Eugenio Derbez

Ángela hizo reír a Vale cuando le expresó que sentía que la voz de su papá, durante los ensayos o presentaciones, era como la de Dios: “Y es como si me dijera ´toma éste camino hija´, y funciona”, comentó alegre.

Por su parte, Angélica también compartió que se sentía agradecida de tener 46 años, en este momento, ya que a su papá le hubiera gustado utilizar la misma técnica de Pepe.



Foto: Vía Tiktok

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.