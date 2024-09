Además de su polémica boda con Christian Nodal, Ángela Aguilar ahora se ve envuelta en problemas legales, luego de que una excolaboradora, que se ha mantenido en el anonimato, la demandara por despido injustificado.

En entrevista para el programa "De todo para la mujer", de Maxine Woodside, el abogado de la excorista, el licenciado Arturo Yahir Caridad reveló que, presuntamente, Ángela decidió terminar la relación laboral sin previo aviso, y lo más grave, cuando la mujer se encontraba en plena licencia de maternidad.

Incluso, Caridad aseguró que la esposa de Nodal no tenía asegurada a la mujer, por lo que ésta tuvo que cubrir en su totalidad los gastos que generó su embarazo y, posteriormente, el parto: "esta persona no tenía ningún tipo de seguro médico por parte de su empleador; es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue que estaba despedida", dijo.

Y, por si el asunto no fuera ya lo suficientemente grave, el experto en leyes detalló que en una de las audiencias referente al caso, se presento una persona que se hizo pasar por el abogado de Ángela; sin embargo, cuando se le pidió que presentara los documentos que lo acreditaban como defensor legal, no tuvo manera para hacerlo:

"Se acercó a mi para solicitar información del expediente, yo se la negué, le sugerí que presentara su carta poder y los más curioso es que, llegó el abogado de Pepe Aguilar y le dijo: "¿a ti quien te envía?", agregó.

Sobre la situación legal de la cantante, Caridad explicó que es complicada ya que, al negarse a acudir a las citas y no tener una persona que la represente legalmente, las autoridades la han dado por confesa (que se niega a responder), lo que podría traerle serias consecuencias.

"Angela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de porqué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución", finalizó.





Pero esta no es la única demanda en la que el nombre de Ángela se ve involucrado, a la par, fue señalada, junto con su padre, Pepe Aguilar, por negarse a pagar la liquidación de uno de sus músicos. Resulta que el hombre trabajó con la familia por más de dos décadas; pero durante la emergencia sanitaria por Covid, lamentablemente, perdió la vida.

La viuda del sujeto afirma que se acercó tanto a Pepe como a su hija para pedirles el dinero que le correspondía por los servicios prestados, además de una prima por antigüedad; sin embargo, el representante de la familia le condicionó el pago a cambio de firmar un documento en el que renunciaba a sus derechos laborales, además de que la suma que le ofrecieron era mucho menos de la que, por ley, le correspondía.

“La señora habló directamente con Pepe Aguilar que le informó que le pagaría una cantidad pero era insuficiente, era mínima, ni siquiera cubría las prestaciones del año”, afirmó el abogado al programa "Ventaneando".

Hasta el momento ni Pepe ni Ángela han hablado al respecto.

