Ángela Aguilar confiesa que tipo de hombre busca y deja fuera de carrera a quienes la contactan por Instagram

Ángela Aguilar quedó en el ojo de la tormenta luego de que se volvieran virales sus fotos prohibidas junto a Gussy Lau. Sin embargo, tras el revuelo que se armó la joven aprendió la lección e incluso ha dejado en claro cuales son requisitos que de ahora en más todo joven debe tener para conquistarla. Con tan solo 19 años recibe muchas propuestas amorosas, pero definitivamente no todos tendrán la oportunidad.

Fue durante una entrevista que le dio a Lili Estefan que Ángela Aguilar reveló todos los detalles. Esto claramente ha decepcionado a muchos de los jovencitos que la contactan por Instagram. Es que sin importar lo que hagan claramente no reúnen las condiciones necesarias para lograr tener algo con la heredera de la dinastía Aguilar.



Sin duda, Ángela Aguilar tiene muchos pretendientes. A su corta edad ya es dueña de una carrera más que consolidada, se puede mantener así misma, tiene un futuro más que asegurado y hasta es inteligente, sus buenas notas escolares así lo han demostrado. No obstante, ella no se conformará con cualquiera porque su sueño es vivir un verdadero amor como el de sus abuelos.

Cuáles son los requisitos que un joven debe tener para conquistar a Ángela Aguilar

Si bien, Ángela Aguilar suele ser bastante reservada con su vida privada, después de lo que le pasó con Gussy Lau se ha vuelto más propensa a aclarar ciertas cosas de las que antes jamás hubiera hablado. En la entrevista aclaró que por el momento no está buscando a nadie y que su carrera es su prioridad. Pero se animó a revelar cómo se debe la persona que se atreva a querer enamorarla.

Para Ángela Aguilar lo más importante es llegar a tener algún día una relación como la de sus abuelos. En ese sentido, la cantante expresó que “yo creo que necesitamos regresar al amor antiguo. Yo quiero que me traigan flores y que le vayan a pedir permiso a mis papás. Ya no quiero que me contesten a mis historias (de Instagram)”.