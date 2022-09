Ángela Aguilar: así puedes maquillarte en 30 segundos y lucir como la cantante

Ángela Aguilar se encuentra en plena gira familiar con “Jaripeo sin fronteras” por los Estados Unidos. Este fin de semana pasaron por El Paso County Coliseum de El Paso, Texas, donde volvieron a conquistar a todos con su puesta en escena. Los seguidores esperaban ansiosos su tour luego de que la recorrida quedara interrumpida por la pandemia.

La gira tiene previstas 19 fechas y aun quedan varias para completarla. Sin duda, Ángela Aguilar tiene los minutos contados para subir al escenario. Por ello ideó una rutina de maquilla rápida y sencilla para lucir siempre hermosa cada vez que le toca su turno de cantar. Desde sus redes sociales la cantante de regional mexicano mostró en casi 30 segundos cómo lo logra.



Ángela Aguilar siempre luce bien maquillada en sus shows. Foto: Instagram @angela_aguilar_

Cómo maquillarte en 30 segundos para lucir como Ángela Aguilar

La hija de Pepe Aguilar recurrió a su cuenta de TikTok para revelar los secretos de su rutina de maquillaje. En un mini tutorial, de escasos segundos, resumió cómo se pinta antes de subir al escenario. Sus seguidores quedaron maravillados con la rapidez y facilidad con la que logra deslumbrar al público en cada puesta en escena.

Ángela Aguilar explicó que lo primero que hace es comenzar con un bloqueador y una crema hidrante que coloca sobre su rostro. “Luego me pongo corrector y bronzer”, agregó. Sumó que también se pone “un poquito de blush y hago baking abajo de los ojos”.



En cuanto a las cejas, Ángela Aguilar detalló que siempre se las hace con “un gel con tinte iluminador y me enchino las pestañas. Me pongo algo hidratante en los labios, aunque casi no me pongo nada”.

Si bien uno la ve siempre maquillada, aunque cada tanto sorprende al natural desde sus redes sociales, lo cierto es que Ángela Aguilar siente que ya no se maquilla tanto “como cuando era más pequeña”.