Andrés García y la complicada relación que llevó con sus hijos

La tarde de este martes 4 de abril, el exactor Andrés García dio su último suspiro, tal y como el quería en las playas de Acapulco, lugar al que le tenía un cariño muy especial por haberlo recibido tras salir de su natal República Dominicana. Andrés estuvo siempre acompañado de su esposa, Margarita Portillo, lamentablemente, sus últimos días los pasó lejos de sus hijos, Andrés, Leonardo y Andrea; con quienes no llevaba una buena relación a pesar del gran amor que les tenía.

Los problemas entre la familia García se hicieron mucho más grandes en los últimos meses, luego de que fuera diagnosticado con cirrosis y la dura crisis que tuvo, según contó Portillo por su recaída en el mundo del alcohol y las drogas. La esposa de García aseguró que éste no recibió apoyo por parte de sus hijos y más tarde él confirmó que ya no eran tan cercanos.

“Él tantos años de parranda no aparece en dos años, y de repente aparece y me dice que onda papá voy a verte, viene se queda cuatro horas aquí y después se va se vuelve a desaparecer otro año, eso no es visitar a tu papá”, dijo Andrés, refiriéndose a la actitud de su hijo Leonardo y agregó "De Andrea no quiero saber nada", en entrevista para Telemundo; incluso llegó a desconocerla públicamente

En julio del pasado 2022, el protagonista de "Pedro Navajas" volvió a arremeter en contra de sus hijos, en esta ocasión aseguró que no merecían formar parte de su testamento y mucho menos recibir parte de su fortuna, por lo que ya había estado arreglando este tema con sus abogados, según comentó al programa "De Primera Mano".

“Vengo de la notaría porque estoy poniendo todo a nombre de Margarita, y alguno que otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen; el único que me ha apoyado ha sido Andrés, el hijo de Margarita”, aseguró Andrés cuando ya comenzaba a afectar la cirrosis, y otros padecimientos como la leucemia y la ansiedad.

El pleito con Palazuelos

En aquella realización del testamento también incluyó a su, hasta entonces, querido amigo Roberto Palazuelos, pero el gusto duró poco, pues un fuerte pleito no sólo terminó con la relación que habían construido por años, sino que lo retó a un duelo a "balazos".

“Palazuelos es una mierda, lo levanté desde chiquito y ahora que estoy cojo que no puedo caminar, ahora se pone a decir pendejadas de mi, entonces le voy a mandar un mensaje a Robertito: si tienes pantalones vente y vamos a darnos un par de balazos como los hombres, y deja de hablar de mi” fue el mensaje que Andrés García envió a Palazuelos al aire a través de "De Primera Mano".

Sin embargo; tanto sus hijos a través de redes sociales han puesto en duda las declaraciones de García, pues han pasado con él en su casa de Acapulco, y por su parte Roberto Palazuelos aseguró ante los medios desconocer el motivo de las declaraciones de García.

"Yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo los llamé está mañana a todos, y me dicen 'No Roberto, yo no he dicho nada ni he hablado de nada', la verdad no sé de dónde saca eso", señaló Roberto Palazuelos hace dos meses cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México.

Hasta el momento, ninguno de los hermanos García se ha pronunciado sobre el fallecimiento del primer actor, pero se sabe que antes de partir, él mismo habría pedido reunirse con ellos, por lo que es posible que se hayan reconciliado de última instancia.





