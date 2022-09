Andrés García se debilita, dice que ya no puede caminar

Andrés García cada vez se siente más débil, el actor de 81 años admite que la cirrosis hepática está acabando con él, le cuesta mucho trabajo levantarse de una silla y asegura que ya no puede caminar.

En entrevista con el programa "Despeirta América", el galán ochentero de la pantalla mexicana admitió que no se ha recuperado tras la caída que sufrió de las escaleras y que aún tiene mucho dolor en el cuerpo, eso sumado a la cirrosis ha hecho que casi no pueda moverse ni caminar.

"Sigo molido, me duele todo el cuerpo, la espalda, no puedo caminar ya, no me puedo casi ni parar de una silla".

García, que se recupera en su casa de Acapulco, detalló que otro problema de salud que padece tiene que ver con una hernia cada vez más incómoda.

"Traigo una hernia en el lado izquierdo, una bola de intestino que se quiere salir y molesta mucho".

"Bájenle de huevos a la bebida", expresó Andrés García como parte de su reflexión sobre los excesos que tuvo muchos años de su vida y que ahora le están cobrabdo factura.

Desde hace ya algunas semanas su salud se ha convertido en un tema que mantiene preocupados a sus fans, pues en sus últimas apariciones luce con semblante decaído y mucho más delgado.

Ahora, es su esposa, Margarita Portillo, quien en entrevista con EL UNIVERSAL hace unos días, confirma que la condición de García se complica cada vez más; aunado a esto, el estado anímico del actor se ha visto afectado, pues no acepta su situación.

"Su salud está medio deteriorada, está débil eso como que no lo puede aceptar o entender, pero es debido a las condiciones que padece", dijo.

Sobre la delgadez extrema, que es lo que ha llamado la atención de sus fans, explicó:

"Tiene ascitis (acumulación de líquido en el abdomen), tiene inflamación en sus órganos, en el estómago, tiene debilidad, sí come pero lo que no debe, presenta diarreas intermitentes, muy complicado ¿no?".

Al respecto, los médicos le han comentado que la enfermedad del histrión continuará evolucionando y que "en un hospital va a ser mejor cuidado que aquí"; sin embargo está haciendo todo para que "esté lo mejor posible y no se complique más", agregó.

Portillo también detalló que el protagonista de "Mujeres engañadas", en realidad toma muy pocos medicamentos, pues es muy peligroso llenarlo de medicinas ya que todo lo filtra su hígado, el cual se encuentra muy dañado por la cirrosis.

Su hijo Leonardo, al pendiente

Leonardo García aseguró que su padre Andrés García después de su última hospitalización ya se encuentra mejor, aunque tiene altas y bajas en su salud todos los días, por lo que intenta estar al tanto porque debido a la carga de trabajo y el carácter de su papá, no siempre puede verlo.



Carlos Mejía/EL UNIVERSAL y Captura.

"Todos tenemos sus altos y sus bajos, lo mejor que puedo decir es pensar alto, positivo, para sentirte mejor", dijo el hijo menor de Andrés García, durante su paso por la alfombra roja de la obra "Network la noche de ayer".

Lee también: "Visito a mi papá cuando él quiere", dice Leonardo, hijo de Andrés García