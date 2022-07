Andrea Legarreta recordó el día que bateó a Luis Miguel

En plena celebración de su cumpleaños, la conductora Andrea Legarreta recordó una de las anécdotas más increíbles de su vida y la qu etambién le provoca que se ruborice: el día que rechazó salir con una de las figuras más codiciadas del mundo de la música, el cantante Luis Miguel.

Legarreta confesó que al igual que todas las jóvenes de la época de los 80, vivía enamorada del intérprete de la incondicional; sin embargo, cuando éste la invitó a cenar a su casa tuvo que declinar la oferta, pues en ese momento ella tenía novio.

La también explicó que no se trataba de algo íntimo, más bien de una fiesta a la que acudirían varias personas, pues “Micky” iba a celebrar su cumpleaños: “Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, queremos ver si usted quiere asistir”, dijo en un encuentro con los medios.

Aunque está consciente de que nada iba a suceder entre ellos, Legarreta también reveló que, hasta la fecha, se arrepiente de haber faltado a la reunión, ya que ella le dio su lugar a su pareja de ese entonces, pero {el terminó poniéndole los cuernos:

“Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho; una vida, y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos”.

La esposa de Erik Rubín también aseguró que este tema en particular le da mucha pena, pues por varios años se ha malinterpretado la situación, incluso, se ha dicho que el cantante estaba interesado en ella, cuando todo fue una simple cortesía.

