Andrea Escalona revela que su madre Magda Rodríguez se sentía mal

La fallecida productora de televisión, Magda Rodríguez, había compartido con su hija la conductora Andrea Escalona que se sentía mal días antes de su muerte, aunque sin especificar lo que tenía.

La conductora recordó que todavía el viernes hicieron una canción y el sábado la vio pero no notó nada raro.

"Antes del Tenorio estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien", compartió para Sale el sol.

"Luego me canceló y me dijo que mejor no, que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos en domingo".

Escalona explicó que el domingo le marcó por teléfono sin obtener respuesta por lo que llamó a la mujer que trabaja con ellas para pedirle que la despertara.

"'Me dijo que la despertara a las 11:00' y yo 'no, despiértala ahorita y ya fue que la encontró como la encontró", relató.

En la entrevista se aprecia a Andrea afectada por la partida de su mamá; Magda falleció la mañana del domingo a causa de shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.

"Le estalló por dentro", señaló Andrea.

"(Mi mamá) ayudaba a todo el mundo y siempre trató de sumar, era una mujer bien trabajadora, su oficina estaba abierta, yo tampoco había visto algo así la verdad, unas muestras de cariño de amor".

Hace unas horas, Escalona utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su mamá y con un par de imágenes en donde se le ve a ella y a la productora muy felices y besándose escribió: "Tu y yo siempre tu y yo".



La conductora agradeció que la productora del programa matutino "Hoy" no sufrió y siempre estuvo con energía.

Además, Andrea Rodríguez la hermana de Magda compartió que habían hablado sobre la muerte y Magda decía que quería irse joven.

"Magda deja un legado increíble, ayer estabamos abrumadas de tanto amor, tanta gente que nos escribía, ver tantos mensajes en las redes, tanta gente que la recuerda padrísimo, que no es fácil para alguien".

al