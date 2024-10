Si hay alguien que considera a los foros de Televisa como su casa, es Anahí, quien inició su carrera tan sólo a los dos años de edad en el programa infantil Chiquilladas.

Después de 15 años alejada de la televisión, la actriz será parte del panel de investigadores de la sexta temporada del programa ¿Quién es la máscara? al lado de Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita, quienes domingo a domingo tratarán de descifrar qué famoso oculta su identidad dentro de algún personaje.

La integrante de RBD mencionó que está feliz y emocionada de regresar con la mentalidad abierta en un lugar que le recuerda a su infancia y que para ella es como estar en casa.

“Aquí nací y crecí, he vivido toda una historia en este sitio. Por supuesto que he visto las temporadas pasadas. Cuando estaba todo listo, dije: ‘no puedo ser la nueva que no sabe nada o que no le atina’”, expresó.

La actriz y cantante cuenta que se preparó para el reto viendo muchos clips de los episodios.

“No es que les distorsionen la voz a todos los personajes, eso te confunde muchísimo. Las celebridades que están en esta temporada me sorprendieron cómo jugaron con la comedia, la improvisación, unas voces espectaculares, no sabes si eres cantante, actor o de teatro”, explicó.

Rivera, por su parte, expresó que él, al igual que sus compañeros, harán los egos de lado.

“Venimos con toda la apertura, aquí hay compañerismo puro. Aquí no hay un morbo malo, nosotros no venimos aquí a pelearnos o agarranos del chongo. Al contrario, a veces jugamos, pero hay una amistad de corazón”, señaló.

Este programa, para él, ha sido como un salvador en varios momentos, como cuando le hablaron para hacer temporada en la pandemia y él respondió: “Por favor, ¡sáquenme de mi casa!”

También rememoró cuando murió su padre hace dos años y a la semana siguiente estaba grabando el reality

“Tenía que sonreír, jugar, a veces decir tonterías, pero por dentro estaba completamente triste, fue un programa que me salvó para salir adelante”, agregó.

Higareda señaló que este programa será transmitido simultáneamente en México y en EU y se harán dos grabaciones en cada episodio, por lo que existe la posibilidad de que en cada país gane un personaje diferente.

“Es complicado porque tienes que hacer la grabación para EU y para México, esperemos que no se sienta la diferencia”, indicó.

La competencia, que se estrenará hoy a las 20:30 horas por Las Estrellas, es una producción de Miguel Ángel Fox, quien dijo estar muy satisfecho con la espontaneidad de Omar Chaparro como conductor: “No leo prompter, aquí nadie me dice nada, gracias a eso se ha hecho una gran sinergia”, mencionó Chaparro.

Azul, Camilo Mandrilo, Chepino Langostino, Dale Dale, Érik El Roto, Freddie Verdury y Huesito Peligroso son algunos de los 20 personajes que cantarán.