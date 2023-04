Anabel Caso presenta "Trigal", memoria de su camino a la libertad sexual

La directora de cine Anabel Caso presentó en México su película “Trigal”, que cuenta la historia de una adolescente llamada Sofía, quien viaja a la casa de campo donde su prima Cristina la espera para pasar las vacaciones, pero durante estos días ambas se sumen en un triángulo amoroso.

Se trata de una obra autoral, que según cuenta la cineasta, comenzó a escribir hace 10 años después de cuestionarse la manera en la que descubrió su sexualidad en la adolescencia y cómo esa perspectiva ha cambiado.

“Surge a partir de una serie de memorias personales que tienen que ver con mis propias experiencias en la pubertad y adolescencia y ciertos cuestionamientos que más grande me empiezo a hacer acerca de cómo las mujeres abordamos el descubrimiento femenino y cuestionarme una serie de narrativas, relatos y tabúes que existen en la sociedad y cómo mi adolescencia fue totalmente distinta a esos relatos que se cuentan sobre lo que se dice que las mujeres podemos o no hacer”, explicó Caso en entrevista.

Con un elenco encabezado por la mexicana Emilia Berjón, esta historia también pone a discusión el consentimiento en medio de una relación sentimental y sexual, pues el hombre del que ambas adolescentes se enamoran es casi 20 años mayor que ellas, algo que la protagonista espera pueda dar pie a una reflexión.

“Por el hecho de que ellas están buscando algo entonces en teoría hay consentimiento, pero evidentemente no están buscando lo que este señor quiere, él sabe qué quiere, pero ellas no saben qué quieren y él abusa de esta ilusión, afortunadamente no lo logra, pero hubieran podido abusar de ellas porque en teoría había consentimiento. Afortunadamente hoy es un tema que se habla más y que bueno para que las mujeres no sean abusadas”, señaló Emilia.

En el elenco también se encuentran actores como Alberto Guerra, Nicolasa Ortiz y Memo Villegas. La película, que ya ha participado en eventos cinematográficos como el Festival de Malaga y el Festival Internacional de Cine de Tequila, estrenará en cines el 20 de abril.

A la premiere en una plaza al sur de la Ciudad de México asistieron personalidades como Luis Mandoki y Lumi Cavazos.