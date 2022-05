Ana Martin piensa en el retiro

El próximo año la primera actriz Ana Martin cumplirá sesenta años de carrera y dice, ha hecho teatro, cine, radionovelas y telenovelas, es decir, de todo, por eso no descarta retirarse de esta carrera.

“Sí me lo estoy cuestionando, el año que entra me gustaría cerrar con un personaje conforme a mi edad y a lo mejor sí me retiro, pues ya son 60 año”, dijo durante una conferencia de prensa del canal telenovelas, donde se anunció el reestreno de dos melodramas emblemáticos: Amor Real y Corazón Salvaje

Corazón Salvaje se reestrenará el próximo 16 de mayo a las 13:30 hrs. y 21:40 hrs. A partir del 23 de mayo el horario cambia a 12:40 hrs. Y 20:50 hrs.

Amor Real empezará el 13 de junio a las 11:50 horas y 20:00 horas. A partir del 27 de junio el horario cambia a 11:00 horas y 19:10 horas.

Para presentar estas retransmisiones con mejor calidad visual, el director del canal, Daniel Lares, invitó a la productora Carla Estrada y al escritor y productor José Rendón, así como a Ana Martin y a Ariel López Padilla para hablar de estas producciones en las que participaron, y fue allí donde salió el tema, pues Ana Colchero, villana de Corazón Salvaje, se retiró de medio hace años.

Las y los invitados contaron varias anécdotas, como que Adela Noriega llegaba un poco tarde a algunos llamados pero siempre con sus líneas aprendidas, o que Amor Real ha sido de esas pocas producciones con mucha armonía.

Ana recordó que en una de sus escenas con Fernando Colunga en Amor Real, justo en la que le decía que era su madre, hubo tanta conexión y tanto sentimiento que los técnicos aplaudieron al terminarla, una señal de que habían hecho un buen trabajo, pues ellos han visto tanto por la naturaleza de su trabajo que es difícil impactarlos.